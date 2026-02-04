Кейн із Баварії став головним претендентом на Золотий м'яч-2026

Гаррі Кейн на тренуванні. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн лідирує в рейтингу головних претендентів на "Золотий м'яч-2026". Форвард "Баварії" проводить стабільний сезон та випереджає головних конкурентів.

Якщо Кейн продовжить у тому ж дусі, він може отримати нагороду наприкінці року, повідомляє Goal.com.

Реклама

Читайте також:

Традиційно чинний володар "Золотого м'яча" не претендує на завоювання нагороди другий рік поспіль. Для француза Усмана Дембеле сезон 2025/2026 виявився затьмарений травмами. Статистика Ламіна Ямаля та Рафіньї з "Барселони" теж знизилася. Але є футболіст, якому вистачає стабільності для багаторічного виступу на найвищому рівні.

Кейн може отримати "Золотий м'яч"

Мюнхенська "Баварія" претендує одразу на кілька титулів у нинішньому сезоні. Підопічні Венсана Компані лідирують у турнірній таблиці Бундесліги й завершили груповий етап Ліги чемпіонів на другій сходинці.

Гаррі Кейн під час матчу. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Багато в чому ці успіхи пояснюються високою результативністю німецької команди, яка, своєю чергою, залежить від лідера атак "Баварії". Гаррі Кейн забив 36 голів та зробив 4 результативні передачі в 32 матчах. Ця статистика робить його головним претендентом на ЗМ-2026, однак шанси форварда підвищаться, якщо "Баварія" і збірна Англії успішно виступлять навесні та влітку цього року.

Нагадаємо, сім'я Олександра Зінченка спровокувала курйозну ситуацію під час переїзду до Амстердама.

Пряма трансляція церемонії відкриття Олімпіади-2026 стане безплатною для українських уболівальників.