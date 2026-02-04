Видео
Главная Спорт Золотой мяч-2026 — известен главный фаворит

Дата публикации 4 февраля 2026 14:47
Кейн из Баварии стал главным претендентом на Золотой мяч-2026
Харри Кейн на тренировке. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Капитан сборной Англии Харри Кейн лидирует в рейтинге главных претендентов на "Золотой мяч-2026". Форвард "Баварии" проводит стабильный сезон и опережает главных конкурентов. 

Если Кейн продолжит в том же духе, он может получить награду в конце года, сообщает Goal.com

Традиционно действующий обладатель "Золотого мяча" не претендует на завоевание награды второй год подряд. Для француза Усмана Дембеле сезона 2025/2026 оказался омрачен травмами. Статистика Ламина Ямаля и Рафиньи из "Барселоны" тоже снизилась. Но есть футболист, которому хватает стабильности для многолетнего выступления на самом высоком уровне. 

Кейн может получить "Золотой мяч" 

Мюнхенская "Бавария" претендует сразу на несколько титулов в нынешнем сезоне. Подопечные Венсана Компани лидируют в турнирной таблице Бундеслиги и завершили групповой этап Лиги чемпионов на второй строчке. 

Харри Кейн
Харри Кейн во время матча. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Во многое эти успехи объяснимы высокой результативностью немецкой команды, которая, в свою очередь, зависит от лидера атак "Баварии". Харри Кейн забил 36 голов и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах. Эта статистика делает его главным претендентом на ЗМ-2026, однако шансы форварда повысятся, если "Бавария" и сборная Англии успешно выступят весной и летом этого года. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
