Кейн из Баварии стал главным претендентом на Золотой мяч-2026

Харри Кейн на тренировке. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Капитан сборной Англии Харри Кейн лидирует в рейтинге главных претендентов на "Золотой мяч-2026". Форвард "Баварии" проводит стабильный сезон и опережает главных конкурентов.

Если Кейн продолжит в том же духе, он может получить награду в конце года, сообщает Goal.com.

Традиционно действующий обладатель "Золотого мяча" не претендует на завоевание награды второй год подряд. Для француза Усмана Дембеле сезона 2025/2026 оказался омрачен травмами. Статистика Ламина Ямаля и Рафиньи из "Барселоны" тоже снизилась. Но есть футболист, которому хватает стабильности для многолетнего выступления на самом высоком уровне.

Кейн может получить "Золотой мяч"

Мюнхенская "Бавария" претендует сразу на несколько титулов в нынешнем сезоне. Подопечные Венсана Компани лидируют в турнирной таблице Бундеслиги и завершили групповой этап Лиги чемпионов на второй строчке.

Харри Кейн во время матча. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Во многое эти успехи объяснимы высокой результативностью немецкой команды, которая, в свою очередь, зависит от лидера атак "Баварии". Харри Кейн забил 36 голов и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах. Эта статистика делает его главным претендентом на ЗМ-2026, однако шансы форварда повысятся, если "Бавария" и сборная Англии успешно выступят весной и летом этого года.

