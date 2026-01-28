Талант Баварии оказался в центре скандала с автором контента для взрослых

Катарина Амалия. Фото: instagram.com/katharinaxamalia

В текущем сезоне в мюнхенской "Баварии" ярко заявил о себе 17-летний талант Леннарт Карль. В клубе с этим футболистом связывают свое будущее на десятилетия вперед.

Впрочем, Карль пытается проявить себя не только на футбольном поле. Об этом сообщила "Трибуна".

Будущая звезда "Баварии" ухаживал за моделью

Блогер и модель OnlyFans Катарина Амалия во время прямого эфира рассказала, что получала личные сообщения от одного из футболистов мюнхенского клуба.

Инфлюенсерка намеренно не назвала имени, ограничившись деталями. По ее словам, речь идет о молодом игроке, который недавно дебютировал за первую команду, имеет невысокий рост и только начинает профессиональную карьеру. Она подчеркнула, что не намерена раскрывать личность футболиста.

Несмотря на это, история быстро получила огласку среди болельщиков. В фанатской среде начали искать возможные соответствия описанию, и чаще всего в обсуждениях упоминается именно 17-летний Леннарт Карль.

Молодой атакующий футболист в этом сезоне громко заявил о себе, записав в актив семь голов и две результативные передачи, а также привлек внимание за пределами Германии.

В итоге один из самых перспективных талантов "Баварии" оказался в центре информационного резонанса из-за истории с возможным флиртом вне футбольного поля.

