Талант Баварії опинився в центрі скандалу з авторкою контенту для дорослих

Катаріна Амалія. Фото: instagram.com/katharinaxamalia

Цього сезону в мюнхенській "Баварії" яскраво заявив про себе 17-річний талант Леннарт Карль. У клубі з цим футболістом пов’язують своє майбутнє на десятиліття вперед.

Втім, Карль намагається проявити себе не лише на футбольному полі. Про це повідомила "Трибуна".

Майбутня зірка "Баварії" залицявся до моделі

Блогерка та модель OnlyFans Катаріна Амалія під час прямого ефіру розповіла, що отримувала особисті повідомлення від одного з футболістів мюнхенського клубу.

Інфлюенсерка навмисно не назвала імені, обмежившись деталями. За її словами, йдеться про молодого гравця, який нещодавно дебютував за першу команду, має невисокий зріст і лише розпочинає професійну кар’єру. Вона підкреслила, що не має наміру розкривати особу футболіста.

Попри це, історія швидко набула розголосу серед уболівальників. У фанатському середовищі почали шукати можливі відповідності опису, і найчастіше в обговореннях згадується саме 17-річний Леннарт Карль.

Молодий атакувальний футболіст цього сезону голосно заявив про себе, записавши до активу сім голів і дві результативні передачі, а також привернувши увагу за межами Німеччини.

У підсумку один із найперспективніших талантів "Баварії" опинився в центрі інформаційного резонансу через історію з можливим фліртом поза футбольним полем.

