Главная Спорт Маркевич объяснил, почему Яремчук перешел в Лион

Маркевич объяснил, почему Яремчук перешел в Лион

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 10:37
Маркевич оценил будущее Яремчука и Зинченко в новых клубах
Роман Яремчук ушел из "Олимпиакоса". Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Во время зимнего трансферного окна-2026 сразу несколько футболистов сборной Украины перешли в новые команды. Защитник Александр Зинченко будет выступать за "Аякс" из Нидерландов, а форвард Роман Яремчук теперь защищает цвета французского "Лиона". 

Тренер Мирон Маркевич в интервью Sport.ua рассказал, на что могут претендовать украинские игроки в новых командах. 

Читайте также:

Бывший тренер сборной Украины заявил, что обоим футболистам сейчас особенно важно получать стабильную игровую практику после периода ротации в предыдущих командах. Маркевич отметил, что для сборной Украины критично, чтобы ключевые игроки подошли в оптимальной форме к решающим матчам отбора на чемпионат мира. Именно поэтому смена клубной обстановки может сыграть для них положительную роль уже в ближайшей перспективе. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко в Амстердаме. Фото: instagram.com/zinchenko/

Что ждет Зинченко и Яремчука в новых командах

Говоря о защитнике "Аякса", специалист подчеркнул, что украинец способен быстро адаптироваться в амстердамском клубе благодаря опыту выступлений в Нидерландах и универсальности на поле. В то же время Яремчук, по мнению Маркевича, органично вписывается в игровую модель Паулу Фонсеки, где ценятся скорость и вариативность в атакующих действиях.

"Им сейчас прежде всего нужна стабильная игровая практика. В "Аяксе" Зинченко может быть полезен именно в средней линии, где важны качество паса и умение обострять. А Яремчук способен добавить "Лиону" вариативности впереди, и если оба оправдают ожидания, это напрямую усилит сборную Украины", — объяснил Маркевич. 

Напомним, Влада Зинченко оказалась в центре курьезной ситуации после знакомства с болельщиками "Аякса". 

Трансляция церемонии открытия Олимпиады-2026 в Италии будет доступна в прямом эфире в Украине. 

спорт футбол Александр Зинченко Футбол трансферы Роман Яремчук Мирон Маркевич
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
