Мудрик подтвердил, что оскорблял поляков

Мудрик рассказал, почему оскорблял поляков, напоминая о Волынской трагедии
Вингер "Челси" Михаил Мудрик во время игры в CS2 оскорблял поляков напоминаниями о Волынской трагедии. Футболист подтвердил, что это был он.
Свое поведение Мудрик прокомментировал в интервью порталу "Трибуна".
Мудрик оправдал свои слова
По словам Мудрика, он благодарен полякам, которые искренне поддерживают украинцев, но постоянно слышит и видит, как часть поляков относится к украинцам, особенно к тем, кто сейчас живет в Польше.
"Я это чувствую даже в мелочах, например, когда играю в CS. С ними почти невозможно выиграть игру, потому что как только ты пытаешься нормально общаться ради командной игры, и они узнают, что ты из Украины, начинается откровенное неуважение", — сказал Мудрик.
Футболист признался, что поляки в чате игры неоднократно обзывали его друзей и поэтому у него нет любви к полякам в игре.
Мудрик добавил, что в Польше не хотят показать как их граждане в игре первыми словами пишут "слава России", но возмущаются, когда им напоминают историю.
