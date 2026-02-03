Мудрик подтвердил, что оскорблял поляков

Михаил Мудрик. Фото: УАФ

Вингер "Челси" Михаил Мудрик во время игры в CS2 оскорблял поляков напоминаниями о Волынской трагедии. Футболист подтвердил, что это был он.

Свое поведение Мудрик прокомментировал в интервью порталу "Трибуна".

Михаил Мудрик. Фото: Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

Мудрик оправдал свои слова

По словам Мудрика, он благодарен полякам, которые искренне поддерживают украинцев, но постоянно слышит и видит, как часть поляков относится к украинцам, особенно к тем, кто сейчас живет в Польше.

"Я это чувствую даже в мелочах, например, когда играю в CS. С ними почти невозможно выиграть игру, потому что как только ты пытаешься нормально общаться ради командной игры, и они узнают, что ты из Украины, начинается откровенное неуважение", — сказал Мудрик.

Футболист признался, что поляки в чате игры неоднократно обзывали его друзей и поэтому у него нет любви к полякам в игре.

Мудрик добавил, что в Польше не хотят показать как их граждане в игре первыми словами пишут "слава России", но возмущаются, когда им напоминают историю.

