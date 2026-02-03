Відео
Мудрик розповів, чому ображав поляків, нагадуючи їм про Волинську трагедію

Мудрик розповів, чому ображав поляків, нагадуючи їм про Волинську трагедію

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 23:16
Мудрик підтвердив, що ображав поляків
Михайло Мудрик. Фото: УАФ

Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик під час гри в CS2 ображав поляків нагадуваннями по Волинську трагедію. Футболіст підтвердив, що це був він.

Свою поведінку Мудрик прокоментував в інтерв'ю порталу "Трибуна".

Реклама
Читайте також:
Михаил Мудрик
Михайло Мудрик. Фото: Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

Мудрик виправдав свої слова

За словами Мудрика, він вдячний полякам, які щиро підтримують українців, але постійно чує й баче, як частина поляків ставиться до українців, особливо до тих, хто зараз живе в Польщі.

"Я це відчуваю навіть у дрібницях, наприклад, коли граю в CS. З ними майже неможливо виграти гру, бо щойно ти намагаєшся нормально спілкуватися заради командної гри, і вони дізнаються, що ти з України, починається відверта неповага", — сказав Мудрик.

Футболіст зізнався, що поляки в чаті гри неодноразово обзивали його друзів й тому у нього немає любові до поляків в грі.

Мудрик додав, що в Польщі не хочуть показати як їх громадяни в грі першими словами пишуть "слава Росії", але обурюються, коли їм нагадують історію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто покаже Олімпійські ігри-2026 в Україні.

Дружина гравця "Аякса" Олександра Зінченка була шокована, фанатами нового клуб чоловіка.

Польща футбол Михайло Мудрик Кіберспорт Волинь CS2
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
