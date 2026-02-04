Маркевич оцінив майбутнє Яремчука та Зінченка в нових клубах

Роман Яремчук пішов з "Олімпіакоса". Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Під час зимового трансферного вікна-2026 одразу декілька футболістів збірної України перейшли до нових команд. Захисник Олександр Зінченко виступатиме за "Аякс" із Нідерландів, а форвард Роман Яремчук тепер захищає кольори французького "Ліона".

Тренер Мирон Маркевич в інтерв'ю Sport.ua розповів, на що можуть претендувати українські гравці в нових командах.

Колишній тренер збірної України заявив, що обом футболістам зараз особливо важливо отримувати стабільну ігрову практику після періоду ротації в попередніх командах. Маркевич зазначив, що для збірної України критично, щоб ключові гравці підійшли в оптимальній формі до вирішальних матчів відбору на чемпіонат світу. Саме тому зміна клубної обстановки може зіграти для них позитивну роль уже в найближчій перспективі.

Олександр Зінченко в Амстердамі. Фото: instagram.com/zinchenko/

Що чекає на Зінченка та Яремчука в нових командах

Говорячи про захисника "Аякса", фахівець наголосив, що українець здатен швидко адаптуватися в амстердамському клубі завдяки досвіду виступів у Нідерландах та універсальності на полі. Водночас Яремчук, на думку Маркевича, органічно вписується в ігрову модель Паулу Фонсеки, де цінуються швидкість та варіативність в атакувальних діях.

"Їм зараз насамперед потрібна стабільна ігрова практика. В "Аяксі" Зінченко може бути корисним саме в середній лінії, де важливі якість пасу та вміння загострювати. А Яремчук здатний додати "Ліону" варіативності попереду, і якщо обидва виправдають очікування, це безпосередньо посилить збірну України", — пояснив Маркевич.

