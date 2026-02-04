Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Маркевич пояснив, чому Яремчук перейшов у Ліон

Маркевич пояснив, чому Яремчук перейшов у Ліон

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 10:37
Маркевич оцінив майбутнє Яремчука та Зінченка в нових клубах
Роман Яремчук пішов з "Олімпіакоса". Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Під час зимового трансферного вікна-2026 одразу декілька футболістів збірної України перейшли до нових команд. Захисник Олександр Зінченко виступатиме за "Аякс" із Нідерландів, а форвард Роман Яремчук тепер захищає кольори французького "Ліона".

Тренер Мирон Маркевич в інтерв'ю Sport.ua розповів, на що можуть претендувати українські гравці в нових командах.

Реклама
Читайте також:

Колишній тренер збірної України заявив, що обом футболістам зараз особливо важливо отримувати стабільну ігрову практику після періоду ротації в попередніх командах. Маркевич зазначив, що для збірної України критично, щоб ключові гравці підійшли в оптимальній формі до вирішальних матчів відбору на чемпіонат світу. Саме тому зміна клубної обстановки може зіграти для них позитивну роль уже в найближчій перспективі.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко в Амстердамі. Фото: instagram.com/zinchenko/

Що чекає на Зінченка та Яремчука в нових командах

Говорячи про захисника "Аякса", фахівець наголосив, що українець здатен швидко адаптуватися в амстердамському клубі завдяки досвіду виступів у Нідерландах та універсальності на полі. Водночас Яремчук, на думку Маркевича, органічно вписується в ігрову модель Паулу Фонсеки, де цінуються швидкість та варіативність в атакувальних діях.

"Їм зараз насамперед потрібна стабільна ігрова практика. В "Аяксі" Зінченко може бути корисним саме в середній лінії, де важливі якість пасу та вміння загострювати. А Яремчук здатний додати "Ліону" варіативності попереду, і якщо обидва виправдають очікування, це безпосередньо посилить збірну України", — пояснив Маркевич.

Нагадаємо, Влада Зінченко опинилася в центрі курйозної ситуації після знайомства з уболівальниками "Аякса".

Трансляція церемонії відкриття Олімпіади-2026 в Італії буде доступна в прямому ефірі в Україні.

спорт футбол Олександр Зінченко Футбол трансфери Роман Яремчук Мирон Маркевич
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації