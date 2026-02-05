Шовковський поділився досвідом життя без електрики

Олександр Шовковський перед матчем УПЛ. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський розповів, який вигляд має повсякденне життя в Києві під час тривалих відключень світла. Сам він залишається в столиці й не планує виїжджати.

Шовковський намагається вибудовувати побут так само, як і більшість жителів міста, повідомляє "Український футбол".

Олександр Шовковський зазначив, що до складних умов довелося готуватися заздалегідь. Найтриваліший період без електрики в його будинку сягав майже доби, проте наявність резервного живлення дала змогу зберегти базовий комфорт та робочий ритм.

Олександр Шовковський після чемпіонства "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Як Шовковський пристосовується до відключень

Окремо екснаставник "Динамо" торкнувся питання опалення. Він підкреслив, що мешканці багатоквартирного будинку діяли спільно й зуміли організувати ситуацію так, щоб зберегти тепло навіть в умовах перебоїв з енергопостачанням.

Також Олександр Шовковський також висловився про перспективи національної команди. Уже наприкінці березня на збірну України чекає матч відбору на ЧС-2026 із суперником зі Швеції.

"Ми живемо і працюємо в цих умовах, як і всі в Україні. Прогнози щодо збірної я ніколи не робив і не вважаю за потрібне робити зараз. Але, звичайно, хочеться, щоб Україна була представлена на чемпіонаті світу", — заявив Шовковський.

