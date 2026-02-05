Шовковський поділився досвідом життя без електрики

Шовковський розповів про життя за відсутності світла та тепла
Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський розповів, який вигляд має повсякденне життя в Києві під час тривалих відключень світла. Сам він залишається в столиці й не планує виїжджати.
Шовковський намагається вибудовувати побут так само, як і більшість жителів міста, повідомляє "Український футбол".
Олександр Шовковський зазначив, що до складних умов довелося готуватися заздалегідь. Найтриваліший період без електрики в його будинку сягав майже доби, проте наявність резервного живлення дала змогу зберегти базовий комфорт та робочий ритм.
Як Шовковський пристосовується до відключень
Окремо екснаставник "Динамо" торкнувся питання опалення. Він підкреслив, що мешканці багатоквартирного будинку діяли спільно й зуміли організувати ситуацію так, щоб зберегти тепло навіть в умовах перебоїв з енергопостачанням.
Також Олександр Шовковський також висловився про перспективи національної команди. Уже наприкінці березня на збірну України чекає матч відбору на ЧС-2026 із суперником зі Швеції.
"Ми живемо і працюємо в цих умовах, як і всі в Україні. Прогнози щодо збірної я ніколи не робив і не вважаю за потрібне робити зараз. Але, звичайно, хочеться, щоб Україна була представлена на чемпіонаті світу", — заявив Шовковський.
Нагадаємо, Влада Седан опинилася в центрі курйозної ситуації після трансферу чоловіка в "Аякс" із Нідерландів.
Тренер Мирон Маркевич розповів про очікування від переходу Романа Яремчука до французького "Ліона".
А Марина Бех-Романчук взяла участь у ніжній фотосесії незадовго до народження дитини.
Читайте Новини.LIVE!