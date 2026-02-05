Відео
Головна Спорт Вагітна Бех-Романчук показала елегантний образ

Вагітна Бех-Романчук показала елегантний образ

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 08:45
Бех-Романчук показала ніжний образ під час вагітності
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Українська провідна легкоатлетка Марина Бех-Романчук продовжує відбувати дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Водночас цей період спортсменка разом із чоловіком, плавцем Михайлом Романчуком, проводить у очікуванні народження дитини.

Паралельно з вагітністю Марина активно ділиться контентом в Instagram.

Читайте також:

У черговій публікації легкоатлетка показала, що вагітність може поєднуватися з елегантністю та стриманою жіночністю.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук та Михайло Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Бех-Романчук у новому образі

На відео Марина постає в ніжному образі майбутнього материнства. Її стиль поєднує мінімалізм в аксесуарах і витончену жіночність.

Спортсменка одягнена у світлу обтислу сукню з м’якої фактурної тканини з відкритими плечима, яка делікатно підкреслює фігуру. Волосся зібране у лаконічну зачіску з випущеними пасмами біля обличчя, макіяж — стриманий і природний.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тепле освітлення та спокійний інтер’єр створюють атмосферу затишку й інтимності, акцентуючи увагу не на деталях, а на емоційному стані Марини.

Нагадаємо, дружина захисника Олександра Зінченка потрапила в специфічне положення в Нідерландах.

Росія завдала удару по Олімпійським іграм-2026 — для цього використали хакерів.

Відомий тренер Мирон Маркевич розповів про переваги Романа Яремчука в "Ліоні".

Михайло Романчук Марина Бех вагітність Легка атлетика дружини футболістів Збірна України з легкої атлетики
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
