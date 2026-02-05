Видео
Україна
Главная Спорт Беременная Бех-Романчук показала элегантный образ

Дата публикации 5 февраля 2026 08:45
Бех-Романчук показала нежный образ во время беременности
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Украинская ведущая легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает отбывать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В то же время этот период спортсменка вместе с мужем, пловцом Михаилом Романчуком, проводит в ожидании рождения ребенка.

Параллельно с беременностью Марина активно делится контентом в Instagram.

В очередной публикации легкоатлетка показала, что беременность может сочетаться с элегантностью и сдержанной женственностью.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Бех-Романчук в новом образе

На видео Марина предстает в нежном образе будущего материнства. Ее стиль сочетает минимализм в аксессуарах и утонченную женственность.

Спортсменка одета в светлое облегающее платье из мягкой фактурной ткани с открытыми плечами, которое деликатно подчеркивает фигуру. Волосы собраны в лаконичную прическу с выпущенными прядями у лица, макияж — сдержанный и естественный.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теплое освещение и спокойный интерьер создают атмосферу уюта и интимности, акцентируя внимание не на деталях, а на эмоциональном состоянии Марины.

Напомним, жена защитника Александра Зинченко попала в специфическое положение в Нидерландах.

Россия нанесла удар по Олимпийским играм-2026 — для этого использовали хакеров.

Известный тренер Мирон Маркевич рассказал о преимуществах Романа Яремчука в "Лионе".

Михаил Романчук Марина Бех беременность Легкая атлетика жены футболистов Сборная Украины по легкой атлетике
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
