Шовковський розповів про Динамо та плани у футболі

Олександр Шовковський (ліворуч) та Сергій Ребров. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський розповів, як змінилося його життя після звільнення з клубу. Уперше за довгий час у нього з'явився простір поза футбольним графіком, який раніше повністю поглинала робота з командою.

Шовковський в інтерв'ю "Українському футболу" зізнався, що став частіше спілкуватися з родиною.

Олександр Шовковський зазначив, що зараз може приділяти більше уваги близьким людям, з якими раніше спілкування часто обмежувалося короткими розмовами телефоном. При цьому він наголосив, що не йдеться про повний відхід у відпочинок. Вільний час використовується і для особистого розвитку.

Олександр Шовковський (праворуч) на тренуванні "Динамо". Фото: скріншот YouTube

Пауза Шовковського без гучних заяв

Говорячи про майбутнє, екснаставник "Динамо" дав зрозуміти, що продовжує розмірковувати про наступний етап кар'єри, але не вважає правильним обговорювати це публічно. За його словами, будь-які розмови про плани у футболі передчасні, поки вони не набули конкретної форми. Олександр Шовковський гранично відверто сформулював свою позицію.

"Я живу повноцінним життям і намагаюся використовувати цей час із користю. Я вчуся, займаюся і працюю над собою, а не просто відпочиваю. Що стосується планів, у футболі про них не говорять заздалегідь — усе стає відомо вже за фактом", — пояснив Шовковський.

Колишній голкіпер працював головним тренером "Динамо" з листопада 2023 по листопад 2025 року. Він допоміг столичній команді здобути чемпіонський титул у сезоні 2024/25.

