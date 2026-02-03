Костюк дозволив гравцям основи Динамо зіграти в Юнацькій лізі чемпіонів

Ігор Костюк керує тренуванням. Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк дозволив чотирьом футболістам основної команди приєднатися до складу U-19 напередодні матчу Юнацької ліги УЄФА проти "Атлетіко".

"Біло-сині" готуються до важливого єврокубкового протистояння, нагадує пресслужба чемпіонів України.

Реклама

Читайте також:

Наставник "Динамо" тимчасово перевів до команди U-19 чотирьох гравців, які проводять збір у Туреччині з основою "біло-синіх". Ідеться про воротаря В'ячеслава Суркіса, захисника Владислава Захарченка, а також півзахисників Кирила Осипенка та Богдана Редушка.

В'ячеслав Суркіс працює на зборах. Фото: пресслужба "Динамо"

Важливий матч для "Динамо" U-19

Усі четверо з початку навчально-тренувальних зборів перебували в розташуванні першої команди й готувалися разом з основним складом. Поєдинок Юнацької ліги УЄФА за участю "Динамо" U-19 та "Атлетіко" U-19 відбудеться в середу, 4 лютого. Зустріч відбудеться в Антальї та розпочнеться об 11:00 за київським часом.

Згідно з регламентом турніру, протистояння відбудеться у форматі одного матчу на виліт. Переможець зустрічі вийде до наступного раунду змагань.

Нагадаємо, стало відомо, де в Україні можна буде в прямому ефірі дивитися турніри Олімпіади-2026.

Дружина Олександра Зінченка зазнала культурного шоку після першого спілкування з уболівальниками "Аякса".

Тенісистка Еліна Світоліна зуміла заробити декілька десятків мільйонів доларів за роки активної кар'єри.