Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Одразу чотири гравці Динамо переведені в U-19 — про кого йдеться

Одразу чотири гравці Динамо переведені в U-19 — про кого йдеться

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 16:31
Костюк дозволив гравцям основи Динамо зіграти в Юнацькій лізі чемпіонів
Ігор Костюк керує тренуванням. Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк дозволив чотирьом футболістам основної команди приєднатися до складу U-19 напередодні матчу Юнацької ліги УЄФА проти "Атлетіко".

"Біло-сині" готуються до важливого єврокубкового протистояння, нагадує пресслужба чемпіонів України.

Реклама
Читайте також:

Наставник "Динамо" тимчасово перевів до команди U-19 чотирьох гравців, які проводять збір у Туреччині з основою "біло-синіх". Ідеться про воротаря В'ячеслава Суркіса, захисника Владислава Захарченка, а також півзахисників Кирила Осипенка та Богдана Редушка.

Вячеслав Суркис
В'ячеслав Суркіс працює на зборах. Фото: пресслужба "Динамо"

Важливий матч для "Динамо" U-19

Усі четверо з початку навчально-тренувальних зборів перебували в розташуванні першої команди й готувалися разом з основним складом. Поєдинок Юнацької ліги УЄФА за участю "Динамо" U-19 та "Атлетіко" U-19 відбудеться в середу, 4 лютого. Зустріч відбудеться в Антальї та розпочнеться об 11:00 за київським часом.

Згідно з регламентом турніру, протистояння відбудеться у форматі одного матчу на виліт. Переможець зустрічі вийде до наступного раунду змагань.

Нагадаємо, стало відомо, де в Україні можна буде в прямому ефірі дивитися турніри Олімпіади-2026.

Дружина Олександра Зінченка зазнала культурного шоку після першого спілкування з уболівальниками "Аякса".

Тенісистка Еліна Світоліна зуміла заробити декілька десятків мільйонів доларів за роки активної кар'єри.

спорт футбол Динамо В'ячеслав Суркіс Ігор Костюк
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації