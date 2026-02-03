Видео
Главная Спорт Сразу четыре игрока Динамо переведены в U-19 — о ком речь

Сразу четыре игрока Динамо переведены в U-19 — о ком речь

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 16:31
Костюк разрешил игрокам основы Динамо сыграть в Юношеской лиге чемпионов
Игорь Костюк руководит тренировкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк разрешил четырем футболистам основной команды присоединиться к составу U-19 накануне матча Юношеской лиги УЕФА против "Атлетико".

"Бело-синие" готовятся к важному еврокубковому противостоянию, напоминает пресс-служба чемпионов Украины. 

Наставник "Динамо" временно перевел в команду U-19 четырех игроков, которые проводят сбор в Турции с основой "бело-синих". Речь идет о вратаре Вячеславе Суркисе, защитнике Владиславе Захарченко, а также полузащитниках Кирилле Осипенко и Богдане Редушко. 

Вячеслав Суркис
Вячеслав Суркис работает на сборах. Фото: пресс-служба "Динамо"

Важный матч для "Динамо" U-19

Все четверо с начала учебно-тренировочных сборов находились в расположении первой команды и готовились вместе с основным составом. Поединок Юношеской лиги УЕФА с участием "Динамо" U-19 и "Атлетико" U-19 состоится в среду, 4 февраля. Встреча пройдет в Анталье и начнется в 11:00 по киевскому времени.

Согласно регламенту турнира, противостояние пройдет в формате одного матча на вылет. Победитель встречи выйдет в следующий раунд соревнований. 

спорт футбол Динамо Вячеслав Суркис Игорь Костюк
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
