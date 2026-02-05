Шовковский рассказал о Динамо и планах в футболе

Александр Шовковский (слева) и Сергей Ребров. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский рассказал, как изменилась его жизнь после ухода из клуба. Впервые за долгое время у него появилось пространство вне футбольного графика, которое раньше полностью поглощала работа с командой.

Шовковский в интервью "Украинскому футболу" признался, что стал чаще общаться с семьей.

Александр Шовковский отметил, что сейчас может уделять больше внимания близким людям, с которыми ранее общение часто ограничивалось короткими разговорами по телефону. При этом он подчеркнул, что речь не идет о полном уходе в отдых. Свободное время используется и для личного развития.

Александр Шовковский (справа) на тренировке "Динамо". Фото: скриншот YouTube

Пауза Шовковского без громких заявлений

Говоря о будущем, экс-наставник "Динамо" дал понять, что продолжает размышлять о следующем этапе карьеры, но не считает правильным обсуждать это публично. По его словам, любые разговоры о планах в футболе преждевременны, пока они не приобрели конкретную форму. Александр Шовковский предельно откровенно сформулировал свою позицию.

"Я живу полноценной жизнью и стараюсь использовать это время с пользой. Я учусь, занимаюсь и работаю над собой, а не просто отдыхаю. Что касается планов, в футболе о них не говорят заранее — все становится известно уже по факту", — объяснил Шовковский.

Бывший голкипер работал главным тренером "Динамо" с ноября 2023 по ноябрь 2025 года. Он помог столичной команде завоевать чемпионский титул в сезоне 2024/25.

