Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шовковский впервые рассказал о жизни после Динамо

Шовковский впервые рассказал о жизни после Динамо

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 10:15
Шовковский рассказал о Динамо и планах в футболе
Александр Шовковский (слева) и Сергей Ребров. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский рассказал, как изменилась его жизнь после ухода из клуба. Впервые за долгое время у него появилось пространство вне футбольного графика, которое раньше полностью поглощала работа с командой.

Шовковский в интервью "Украинскому футболу" признался, что стал чаще общаться с семьей. 

Реклама
Читайте также:

Александр Шовковский отметил, что сейчас может уделять больше внимания близким людям, с которыми ранее общение часто ограничивалось короткими разговорами по телефону. При этом он подчеркнул, что речь не идет о полном уходе в отдых. Свободное время используется и для личного развития. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский (справа) на тренировке "Динамо". Фото: скриншот YouTube

Пауза Шовковского без громких заявлений

Говоря о будущем, экс-наставник "Динамо" дал понять, что продолжает размышлять о следующем этапе карьеры, но не считает правильным обсуждать это публично. По его словам, любые разговоры о планах в футболе преждевременны, пока они не приобрели конкретную форму. Александр Шовковский предельно откровенно сформулировал свою позицию. 

"Я живу полноценной жизнью и стараюсь использовать это время с пользой. Я учусь, занимаюсь и работаю над собой, а не просто отдыхаю. Что касается планов, в футболе о них не говорят заранее — все становится известно уже по факту", — объяснил Шовковский. 

Бывший голкипер работал главным тренером "Динамо" с ноября 2023 по ноябрь 2025 года. Он помог столичной команде завоевать чемпионский титул в сезоне 2024/25. 

Напомним, жена одного из лидеров сборной Украины оказалась в курьезной ситуации из-за футбольных болельщиков. 

Многократная чемпионка Марина Бех-Романчук показала круглый живот на финальном триместре беременности. 

Тренер Мирон Маркевич поделился мнением о причинах трансферов Романа Яремчука и Александра Зинченко. 

спорт футбол Динамо тренер Александр Шовковский
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации