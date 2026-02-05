Видео
Главная Спорт Шовковский рассказал о жизни в отсутствие света и тепла

Шовковский рассказал о жизни в отсутствие света и тепла

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 12:29
Шовковский поделился опытом жизни без электричества
Александр Шовковский перед матчем УПЛ. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский рассказал, как выглядит повседневная жизнь в Киеве во время длительных отключений света. Сам он остается в столице и не планирует уезжать.

Шовковский старается выстраивать быт так же, как и большинство жителей города, сообщает "Украинский футбол".

Читайте также:

Александр Шовковский отметил, что к сложным условиям пришлось готовиться заранее. Самый продолжительный период без электричества в его доме достигал почти суток, однако наличие резервного питания позволило сохранить базовый комфорт и рабочий ритм. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский после чемпионства "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Как Шовковский приспосабливается к отключениям

Отдельно экс-наставник "Динамо" затронул вопрос отопления. Он подчеркнул, что жильцы многоквартирного дома действовали сообща и сумели организовать ситуацию так, чтобы сохранить тепло даже в условиях перебоев с энергоснабжением. 

Также Александр Шовковский также высказался о перспективах национальной команды. Уже в конце марта сборную Украины ждет матч отбора на ЧМ-2026 с соперником из Швеции. 

"Мы живем и работаем в этих условиях, как и все в Украине. Прогнозы по сборной я никогда не делал и не считаю нужным делать сейчас. Но, конечно, хочется, чтобы Украина была представлена на чемпионате мира", — заявил Шовковский. 

Напомним, Влада Седан оказалась в центре курьезной ситуации после трансфера мужа в "Аякс" из Нидерландов. 

Тренер Мирон Маркевич рассказал об ожиданиях от перехода Романа Яремчука во французский "Лион". 

А Марина Бех-Романчук приняла участие в нежной фотосессии незадолго до рождения ребенка. 

Киев футбол обстрелы Динамо Александр Шовковский блэкаут
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
