Україна
Фонсека объяснил, почему Яремчук не играет за Лион

Фонсека объяснил, почему Яремчук не играет за Лион

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 18:45
Фонсека признал, что у Яремчука в Лионе есть проблема
Роман Яремчук в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Главный тренер "Лиона" Паулу Фонсека сообщил, что украинский нападающий Роман Яремчук присоединится к команде на следующей неделе. Форвард сборной Украины не будет готов к ближайшему матчу чемпионата Франции.

Яремчук приехал в "Олимпик" с травмой, сообщил Фонсека в интервью клубной пресс-службе

Читайте также:

Речь идет о встрече 21-го тура Лиги 1 против "Нанта", которая состоится 7 февраля. Тренерский штаб "Лиона" решил не форсировать интеграцию игрока и дать ему дополнительное время на адаптацию. 

Роман Яремчук
Роман Яремчук с болельщиками. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

У Яремчука есть проблема

Украинский футболист стал игроком "Лиона" в начале февраля. Французский клуб объявил о его переходе на правах аренды с опцией выкупа 2 февраля, сделав ставку на усиление атакующей линии во второй части сезона.

Первую половину кампании 30-летний форвард провел в "Олимпиакосе". В последний раз он выходил на поле 24 января в матче чемпионата Греции против "Волоса", появившись на 64-й минуте. В конце месяца греческие СМИ сообщали, что из-за проблемы с ногой Яремчук не попал в заявку команды на игру Лиги чемпионов против "Аякса". 

Напомним, украинский футболист Илья Забарный вместе с женой неожиданно уехал из Франции в Венгрию. 

Каталонская "Барселона" может снова получить 300 млн евро за одного из лидеров команды. 

спорт футбол Роман Яремчук Пауло Фонсека Лион
Автор:
Автор:
Максим Яворницкий
