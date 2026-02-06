Фонсека признал, что у Яремчука в Лионе есть проблема

Роман Яремчук в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Главный тренер "Лиона" Паулу Фонсека сообщил, что украинский нападающий Роман Яремчук присоединится к команде на следующей неделе. Форвард сборной Украины не будет готов к ближайшему матчу чемпионата Франции.

Яремчук приехал в "Олимпик" с травмой, сообщил Фонсека в интервью клубной пресс-службе.

Речь идет о встрече 21-го тура Лиги 1 против "Нанта", которая состоится 7 февраля. Тренерский штаб "Лиона" решил не форсировать интеграцию игрока и дать ему дополнительное время на адаптацию.

Роман Яремчук с болельщиками. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

У Яремчука есть проблема

Украинский футболист стал игроком "Лиона" в начале февраля. Французский клуб объявил о его переходе на правах аренды с опцией выкупа 2 февраля, сделав ставку на усиление атакующей линии во второй части сезона.

Первую половину кампании 30-летний форвард провел в "Олимпиакосе". В последний раз он выходил на поле 24 января в матче чемпионата Греции против "Волоса", появившись на 64-й минуте. В конце месяца греческие СМИ сообщали, что из-за проблемы с ногой Яремчук не попал в заявку команды на игру Лиги чемпионов против "Аякса".

