Барселоне предложили огромные деньги за Ламина Ямаля

Ламин Ямаль в матче за "Барселону". Фото: Reuters/Pablo Morano

Болельщики "Барселоны" могут испытать флешбек от новости по поводу лидера команды. Клуб снова может получить 300 млн евро или даже больше за одного из футболистов.

Ламин Ямаль стал вторым после Неймара игроком "сине-гранатовых", за которого предложили такие деньги, сообщает El Nacional.

Саудовский клуб "Аль-Иттихад" проявляет интерес к вингеру Ламину Ямалю. В медиа обсуждается возможность предложения, которое может стать одним из самых крупных в истории трансферного рынка.

Агент футболиста уже проинформировал "Барселону" о потенциальном интересе из Саудовской Аравии. Сумма возможного предложения оценивается примерно в 300 млн евро, что автоматически выводит сделку в категорию беспрецедентных.

Ламин Ямаль празднует гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Сложный выбор для "Барселоны"

Несмотря на масштаб цифр, позиция каталонского клуба остается неизменной. Руководство "Барселоны" не рассматривает вариант расставания с одним из ключевых молодых игроков и не планирует вступать в переговоры даже при столь серьезных цифрах.

Ямаль рассматривается в клубе как часть долгосрочного проекта и один из символов будущего команды. По текущему контракту он защищен высокими отступными. В сезоне 2025/2026 Ламин сыграл уже 29 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 12 результативных передач.

