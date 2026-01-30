Видео
Барселона частично переедет в ОАЭ ради дополнительного дохода

Барселона частично переедет в ОАЭ ради дополнительного дохода

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 09:53
Барселона нашла новый способ зарабатывать десятки миллионов
Лидеры "Барселоны" Ламин Ямаль (слева) и Рафинья. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонская "Барселона" планирует реализовать масштабный девелоперский проект в Дубае, который будет напрямую связан с брендом клуба. Речь идет о строительстве элитного жилого комплекса. 

Фактически это будет мини-город с жилыми зданиями, общественными пространствами, спортивными зонами, бассейнами и инфраструктурой для отдыха, оформленной в стилистике каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

Читайте также:

"Барселона" не будет выступать застройщиком напрямую. Клуб зарабатывает на лицензировании своего бренда и имени, получая фиксированный ежегодный доход. Ожидается, что эта сумма составит около 10 млн евро в год, что делает проект одним из самых стабильных источников выручки вне футбола за последние годы. 

Рафинья
Рафинья празднует гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Финансовая стратегия "Барселоны"

Инициатива вписывается в курс руководства клуба во главе с Жоаном Лапортой, который активно ищет рыночные возможности для улучшения финансового положения "Барселоны". В условиях жестких ограничений и долгов клуб все чаще делает ставку на глобальный бренд, выходя за пределы классической футбольной экономики.

Проект рассчитан на долгосрочную перспективу и пока находится на стадии согласований, включая внутренние процедуры клуба. Однако в "Барселоне" рассчитывают, что он станет не разовой сделкой, а постоянным источником дохода, усиливающим финансовую устойчивость клуба без привязки к результатам на поле. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
