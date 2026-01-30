Відео
Барселона частково переїде в ОАЕ заради додаткового доходу

Барселона частково переїде в ОАЕ заради додаткового доходу

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 09:53
Барселона знайшла новий спосіб заробляти десятки мільйонів
Лідери "Барселони" Ламін Ямаль (ліворуч) та Рафінья. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонська "Барселона" планує реалізувати масштабний розробницький проєкт у Дубаї, який буде безпосередньо пов'язаний із брендом клубу. Йдеться про будівництво елітного житлового комплексу.

Фактично це буде мінімісто з житловими будівлями, громадськими просторами, спортивними зонами, басейнами та інфраструктурою для відпочинку, оформленою в стилістиці каталонського клубу, повідомляє Mundo Deportivo.

"Барселона" не виступатиме забудовником безпосередньо. Клуб заробляє на ліцензуванні свого бренду та імені, отримуючи фіксований щорічний дохід. Очікується, що ця сума становитиме близько 10 млн євро на рік, що робить проєкт одним із найстабільніших джерел виторгу поза футболом за останні роки.

Рафинья
Рафінья святкує гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Фінансова стратегія "Барселони"

Ініціатива вписується в курс керівництва клубу на чолі з Жоаном Лапортою, який активно шукає ринкові можливості для поліпшення фінансового становища "Барселони". В умовах жорстких обмежень та боргів клуб все частіше робить ставку на глобальний бренд, виходячи за межі класичної футбольної економіки.

Проєкт розрахований на довгострокову перспективу і поки що перебуває на стадії узгоджень, включно з внутрішніми процедурами клубу. Однак у "Барселоні" розраховують, що він стане не разовою угодою, а постійним джерелом доходу, що посилює фінансову стійкість клубу без прив'язки до результатів на полі.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
