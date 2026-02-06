Барселоні запропонували величезні гроші за Ламіна Ямаля

Ламін Ямаль у матчі за "Барселону". Фото: Reuters/Pablo Morano

Вболівальники "Барселони" можуть відчути флешбек від новини з приводу лідера команди. Клуб знову може отримати 300 млн євро або навіть більше за одного з футболістів.

Ламін Ямаль став другим після Неймара гравцем "синьо-гранатових", за якого запропонували такі гроші, повідомляє El Nacional.

Саудівський клуб "Аль-Іттіхад" проявляє інтерес до вінгера Ламіна Ямаля. У медіа обговорюється можливість пропозиції, яка може стати однією з найбільших в історії трансферного ринку.

Агент футболіста вже поінформував "Барселону" про потенційний інтерес із Саудівської Аравії. Сума можливої пропозиції оцінюється приблизно в 300 млн євро, що автоматично виводить угоду в категорію безпрецедентних.

Ламін Ямаль святкує гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Складний вибір для "Барселони"

Попри масштаб цифр, позиція каталонського клубу залишається незмінною. Керівництво "Барселони" не розглядає варіант розставання з одним із ключових молодих гравців та не планує вступати в переговори навіть за таких серйозних цифр.

Ямаль розглядається в клубі як частина довгострокового проєкту й один із символів майбутнього команди. За поточним контрактом він захищений високими відступними. У сезоні 2025/2026 Ламін зіграв уже 29 матчів, у яких забив 14 голів та зробив 12 результативних передач.

