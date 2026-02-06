Відео
Фонсека пояснив, чому Яремчук не грає за Ліон

Фонсека пояснив, чому Яремчук не грає за Ліон

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 18:45
Фонсека визнав, що у Яремчука в Ліоні є проблема
Роман Яремчук у складі збірної України. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Головний тренер "Ліона" Паулу Фонсека повідомив, що український нападник Роман Яремчук приєднається до команди наступного тижня. Форвард збірної України не буде готовий до найближчого матчу чемпіонату Франції.

Яремчук приїхав в "Олімпік" із травмою, повідомив Фонсека в інтерв'ю клубній пресслужбі.

Читайте також:

Йдеться про зустріч 21-го туру Ліги 1 проти "Нанта", яка відбудеться 7 лютого. Тренерський штаб "Ліона" вирішив не форсувати інтеграцію гравця і дати йому додатковий час на адаптацію.

Роман Яремчук
Роман Яремчук з уболівальниками. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

У Яремчука є проблема

Український футболіст став гравцем "Ліона" на початку лютого. Французький клуб оголосив про його перехід на правах оренди з опцією викупу 2 лютого, зробивши ставку на посилення атакувальної лінії в другій частині сезону.

Першу половину кампанії 30-річний форвард провів в "Олімпіакосі". Востаннє він виходив на поле 24 січня в матчі чемпіонату Греції проти "Волоса", з'явившись на 64-й хвилині. Наприкінці місяця грецькі ЗМІ повідомляли, що через проблеми з ногою Яремчук не потрапив до заявки команди на гру Ліги чемпіонів проти "Аякса".

Нагадаємо, український футболіст Ілля Забарний разом із дружиною несподівано виїхав із Франції до Угорщини.

Каталонська "Барселона" може знову отримати 300 млн євро за одного з лідерів команди.

спорт футбол Роман Яремчук Пауло Фонсека Ліон
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
