Фонсека визнав, що у Яремчука в Ліоні є проблема

Роман Яремчук у складі збірної України. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Головний тренер "Ліона" Паулу Фонсека повідомив, що український нападник Роман Яремчук приєднається до команди наступного тижня. Форвард збірної України не буде готовий до найближчого матчу чемпіонату Франції.

Яремчук приїхав в "Олімпік" із травмою, повідомив Фонсека в інтерв'ю клубній пресслужбі.

Йдеться про зустріч 21-го туру Ліги 1 проти "Нанта", яка відбудеться 7 лютого. Тренерський штаб "Ліона" вирішив не форсувати інтеграцію гравця і дати йому додатковий час на адаптацію.

Роман Яремчук з уболівальниками. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

У Яремчука є проблема

Український футболіст став гравцем "Ліона" на початку лютого. Французький клуб оголосив про його перехід на правах оренди з опцією викупу 2 лютого, зробивши ставку на посилення атакувальної лінії в другій частині сезону.

Першу половину кампанії 30-річний форвард провів в "Олімпіакосі". Востаннє він виходив на поле 24 січня в матчі чемпіонату Греції проти "Волоса", з'явившись на 64-й хвилині. Наприкінці місяця грецькі ЗМІ повідомляли, що через проблеми з ногою Яремчук не потрапив до заявки команди на гру Ліги чемпіонів проти "Аякса".

