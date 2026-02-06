Скандал із Мудриком — у Польщі гравця порівняли з Шевченком

Андрій Шевченко, Михайло Мудрик та Валерій Залужний на стадіоні. Фото: Catherine Ivill AMA/Getty Images

Колишній форвард збірної Польщі та ексдепутат сейму Цезарі Кухарські відреагував на конфлікт навколо Михайла Мудрика. Резонансна ситуація виникла після листування в чаті матчу з CS2.

Поляк виступив із різким коментарем, зачепивши не тільки поведінку футболіста, а й ширший суспільний контекст, повідомив Кухарські на своїй сторінці в соцмережі X.

Польський депутат звернув увагу на те, що реакція на слова Михайла Мудрика виявилася, на його думку, надмірною порівняно з реакцією на заяви глави ФІФА Джанні Інфантіно про можливе повернення росіян до міжнародних змагань. Також він провів паралель із позицією Андрія Шевченка, підкресливши відмінність у підходах.

"Це просто дурість футболіста, на яку надто бурхливо відреагували. Краще навчіть Мудрика історії, що в 1939 році не було вільної України", — написав Кухарські.

Михайло Мудрик у збірній України. Фото: скріншот YouTube

Як виник конфлікт навколо Мудрика

Скандал почався в ніч на 3 лютого, коли користувач соцмережі X під ніком 4RR0K опублікував скріншоти листування з матчу з CS2. У діалозі Мудрик вступив у суперечку з польськими гравцями, згадавши Волинську трагедію, після чого на його адресу пролунали глузування та провокаційні репліки.

Пізніше український вінгер прокоментував ситуацію, зазначивши, що регулярно стикається з негативним ставленням з боку частини поляків, особливо щодо українців, які зараз живуть у Польщі. За його словами, подібні епізоди він бачить і чує не вперше, що й стало причиною емоційної реакції.

