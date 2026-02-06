Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Колишній гравець збірної Польщі порівняв Мудрика з Шевченком

Колишній гравець збірної Польщі порівняв Мудрика з Шевченком

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 12:09
Скандал із Мудриком — у Польщі гравця порівняли з Шевченком
Андрій Шевченко, Михайло Мудрик та Валерій Залужний на стадіоні. Фото: Catherine Ivill AMA/Getty Images

Колишній форвард збірної Польщі та ексдепутат сейму Цезарі Кухарські відреагував на конфлікт навколо Михайла Мудрика. Резонансна ситуація виникла після листування в чаті матчу з CS2.

Поляк виступив із різким коментарем, зачепивши не тільки поведінку футболіста, а й ширший суспільний контекст, повідомив Кухарські на своїй сторінці в соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

Польський депутат звернув увагу на те, що реакція на слова Михайла Мудрика виявилася, на його думку, надмірною порівняно з реакцією на заяви глави ФІФА Джанні Інфантіно про можливе повернення росіян до міжнародних змагань. Також він провів паралель із позицією Андрія Шевченка, підкресливши відмінність у підходах.

"Це просто дурість футболіста, на яку надто бурхливо відреагували. Краще навчіть Мудрика історії, що в 1939 році не було вільної України", — написав Кухарські.

Михаил Мудрик
Михайло Мудрик у збірній України. Фото: скріншот YouTube

Як виник конфлікт навколо Мудрика

Скандал почався в ніч на 3 лютого, коли користувач соцмережі X під ніком 4RR0K опублікував скріншоти листування з матчу з CS2. У діалозі Мудрик вступив у суперечку з польськими гравцями, згадавши Волинську трагедію, після чого на його адресу пролунали глузування та провокаційні репліки.

Пізніше український вінгер прокоментував ситуацію, зазначивши, що регулярно стикається з негативним ставленням з боку частини поляків, особливо щодо українців, які зараз живуть у Польщі. За його словами, подібні епізоди він бачить і чує не вперше, що й стало причиною емоційної реакції.

Нагадаємо, футболіст збірної України Ілля Забарний здивував дружину романтичним сюрпризом із зимовою казкою.

Церемонія відкриття Олімпіади-2026 буде доступна українським вболівальникам безкоштовно в прямому ефірі.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Андрій Шевченко Збірна Польщі з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації