Польський журналіст жорстко відреагував на скандальні слова Мудрика

Продовжує розгортатися національний скандал навколо Михайла Мудрика. Раніше гравець під час гри в CS2 образив поляків, пригадавши їм Волинську трагедію.

Скандал за участю Мудрика в соцмережах прокоментував польський журналіст Матеуш Борек.

Як поляк відреагував на слова Мудрика

Борек різко розкритикував Мудрика через його висловлювання та нагадав футболісту про візит до Польщі.

Матеуш заявив, що Мудрик даремно зробив публічний коментар і мав утриматися від слів, які могли образити місцевих уболівальників.

За його словами, під час візиту гравця до Вроцлава на фінал Ліги конференцій між "Челсі" та "Бетісом" польські фанати демонстрували до Мудрика повагу й прихильність, упізнавали його на вулицях і ставилися доброзичливо.

Журналіст наголосив, що нинішні заяви футболіста перекреслюють те позитивне ставлення, яке він відчував у Польщі раніше, та викликають різко негативну реакцію в місцевому футбольному середовищі. Тому він не радить Михайлу приїздити до Польщі.

