Польский журналист угрожает Мудрику за слова о Волыни

Польский журналист угрожает Мудрику за слова о Волыни

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 19:15
Польский журналист жестко отреагировал на скандальные слова Мудрика
Михаил Мудрик. Фото: кадр из видео

Продолжает разворачиваться национальный скандал вокруг Михаила Мудрика. Ранее игрок во время игры в CS2 оскорбил поляков, припомнив им Волынскую трагедию.

Скандал с участием Мудрика в соцсетях прокомментировал польский журналист Матеуш Борек.

Как поляк отреагировал на слова Мудрика

Борек резко раскритиковал Мудрика из-за его высказываний и напомнил футболисту о визите в Польшу.

Матеуш заявил, что Мудрик зря сделал публичный комментарий и должен был воздержаться от слов, которые могли оскорбить местных болельщиков.

По его словам, во время визита игрока во Вроцлав на финал Лиги конференций между "Челси" и "Бетисом" польские фанаты демонстрировали к Мудрику уважение и благосклонность, узнавали его на улицах и относились доброжелательно.

Журналист отметил, что нынешние заявления футболиста перечеркивают то положительное отношение, которое он чувствовал в Польше раньше, и вызывают резко негативную реакцию в местной футбольной среде. Поэтому он не советует Михаилу приезжать в Польшу.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
