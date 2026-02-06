Скандал с Мудриком — в Польше игрока сравнили с Шевченко

Андрей Шевченко, Михаил Мудрик и Валерий Залужный на стадионе. Фото: Catherine Ivill - AMA/Getty Images

Бывший нападающий сборной Польши и экс-депутат сейма Цезари Кухарски отреагировал на конфликт вокруг Михаила Мудрика. Резонансная ситуация возникла после переписки в чате матча по CS2.

Поляк выступил с резким комментарием, затронув не только поведение футболиста, но и более широкий общественный контекст, сообщил Кухарски на своей странице в соцсети X.

Польский депутат обратил внимание на то, что реакция на слова Михаила Мудрика оказалась, по его мнению, чрезмерной по сравнению с реакцией на заявления главы ФИФА Джанни Инфантино о возможном возвращении россиян к международным соревнованиям. Также он провел параллель с позицией Андрея Шевченко, подчеркнув различие в подходах.

"Это просто глупость футболиста, на которую слишком бурно отреагировали. Лучше научите Мудрика истории, в 1939 году не было свободной Украины", — написал Кухарски.

Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: скриншот YouTube

Как возник конфликт вокруг Мудрика

Скандал начался в ночь на 3 февраля, когда пользователь соцсети X под ником 4RR0K опубликовал скриншоты переписки из матча по CS2. В диалоге Мудрик вступил в спор с польскими игроками, упомянув Волынскую трагедию, после чего в его адрес прозвучали насмешки и провокационные реплики.

Позже украинский вингер прокомментировал ситуацию, отметив, что регулярно сталкивается с негативным отношением со стороны части поляков, особенно по отношению к украинцам, которые сейчас живут в Польше. По его словам, подобные эпизоды он видит и слышит не впервые, что и стало причиной эмоциональной реакции.

