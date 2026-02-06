Как Илья и Ангелина Забарные провели зимние выходные в Будапеште

Ангелина и Илья Забарные. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Украинский центральный защитник "ПСЖ" Илья Забарный может похвастаться стремительным развитием карьеры в футболе. На этом пути его постоянно поддерживает жена Ангелина, с которой он вместе еще со школьных лет.

В феврале супруги решили провести выходные в заснеженном Будапеште, сообщил портал Новини.LIVE.

Ангелина и Илья Забарные. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Как Забарные провели выходные в Будапеште

Супруга футболиста сборной Украины поделилась кадрами из поездки в Будапешт. Супруги провели несколько дней в столице Венгрии, совместив зимние прогулки с культурным отдыхом.

Ангелина Забарная. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

На опубликованных фотографиях Ангелина Забарная позирует на фоне заснеженного Дуная и исторических локаций города. Один из кадров сделан на мосту с видом на здание венгерского парламента, другие - во время прогулок по центру и посещения оперного театра.

Ангелина Забарная. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Отдельно Ангелина продемонстрировала интерьеры роскошного здания, а также вечерний образ для выхода в местные рестораны.

Ангелина Забарная. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

