Як Ілля та Ангеліна Забарні провели зимові вихідні в Будапешті

Ангеліна та Ілля Забарні. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Український центральний захисник "ПСЖ" Ілля Забарний може похвалитися стрімким розвитком кар’єри у футболі. На цьому шляху його постійно підтримує дружина Ангеліна, з якою він разом ще зі шкільних років.

У лютому подружжя вирішило провести вихідні в засніженому Будапешті, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Ангеліна та Ілля Забарні. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Як Забарні провели вихідні в Будапешті

Дружина футболіста збірної України поділилася кадрами з поїздки до Будапешта. Подружжя провело кілька днів у столиці Угорщини, поєднавши зимові прогулянки з культурним відпочинком.

Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

На опублікованих світлинах Ангеліна Забарна позує на тлі засніженого Дунаю та історичних локацій міста. Один із кадрів зроблено на мосту з видом на будівлю угорського парламенту, інші — під час прогулянок центром і відвідування оперного театру.

Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Окремо Ангеліна продемонструвала інтер’єри розкішної будівлі, а також вечірній образ для виходу до місцевих ресторанів.

Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Нагадаємо, про життя після "Динамо" розповів Олександр Шовковський.

Дружина оборонця "Аякса" Олександра Зінченка була шокована в Нідерландах.

Олімпійські ігри-2026 можуть стикнутися з перенесенням.