Україна
Ілля та Ангеліна Забарні провели вихідні в Угорщині

Ілля та Ангеліна Забарні провели вихідні в Угорщині

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 08:48
Як Ілля та Ангеліна Забарні провели зимові вихідні в Будапешті
Ангеліна та Ілля Забарні. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Український центральний захисник "ПСЖ" Ілля Забарний може похвалитися стрімким розвитком кар’єри у футболі. На цьому шляху його постійно підтримує дружина Ангеліна, з якою він разом ще зі шкільних років.

У лютому подружжя вирішило провести вихідні в засніженому Будапешті, повідомив портал Новини.LIVE.

Илья и Ангелина Забарные
Ангеліна та Ілля Забарні. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Як Забарні провели вихідні в Будапешті

Дружина футболіста збірної України поділилася кадрами з поїздки до Будапешта. Подружжя провело кілька днів у столиці Угорщини, поєднавши зимові прогулянки з культурним відпочинком.

Ангелина Забарная
Ангеліна  Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

На опублікованих світлинах Ангеліна Забарна позує на тлі засніженого Дунаю та історичних локацій міста. Один із кадрів зроблено на мосту з видом на будівлю угорського парламенту, інші — під час прогулянок центром і відвідування оперного театру.

Ангелина Забарная
Ангеліна  Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Окремо Ангеліна продемонструвала інтер’єри розкішної будівлі, а також вечірній образ для виходу до місцевих ресторанів.

Ангелина Забарная
Ангеліна  Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Угорщина Ілля Забарний дружини футболістів Ангеліна Забарна Будапешт
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
