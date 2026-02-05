У ПСЖ Забарного з’явився російський спонсор: що відомо про угоду

Ілля Забарний з гравцями "ПСЖ". Фото: Reuters

У французькому "ПСЖ", за який виступає український центральний захисник Ілля Забарний, з’явився спонсор із Росії. Раніше в команді вже виступав російський футболіст.

Про початок співпраці новий партнер повідомив на офіційній сторінці.

У клубу Забарного буде російський спонсор

Стало відомо, що російська букмекерська компанія 1xBet стала офіційним спонсором "ПСЖ". Про партнерство оголосили через проморолик, у якому взяли участь кілька футболістів паризького клубу.

У відео з нагоди співпраці з’явилися Лі Кан Ін, Хвіча Кварацхелія, Маркіньйос, Фабіан Руїс та Вітінья. У клубі не деталізували фінансові умови угоди, обмежившись презентацією нового партнера.

Водночас 1xBet перебуває під санкціями в Україні. У березні 2023 року український суд арештував 100% корпоративних прав компанії через незаконну діяльність у сфері організації азартних ігор в інтернеті.

Орієнтовна вартість заарештованих активів становила близько 30 мільйонів гривень.

Також Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти компанії строком на 50 років. Компанії заборонено вести діяльність на території України, а її активи підлягають блокуванню.

У світовому спорті російський букмекер залишається впливовим гравцем, оскільки спонсорує низку клубів і змагань у різних видах спорту.

