Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Запрещенная в Украине российская компания стала спонсором клуба Забарного

Запрещенная в Украине российская компания стала спонсором клуба Забарного

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 00:39
У ПСЖ Забарного появился российский спонсор: что известно о сделке
Илья Забарный с игроками "ПСЖ". Фото: Reuters

Во французском "ПСЖ", за который выступает украинский центральный защитник Илья Забарный, появился спонсор из России. Ранее в команде уже выступал российский футболист.

О начале сотрудничества новый партнер сообщил на официальной странице.

Реклама
Читайте также:
Илья Забарный
Илья Забарный. Фото: Reuters

У клуба Забарного будет российский спонсор

Стало известно, что российская букмекерская компания 1xBet стала официальным спонсором "ПСЖ". О партнерстве объявили через проморолик, в котором приняли участие несколько футболистов парижского клуба.

В видео по случаю сотрудничества появились Ли Кан Ин, Хвича Кварацхелия, Маркиньос, Фабиан Руис и Витинья. В клубе не детализировали финансовые условия сделки, ограничившись презентацией нового партнера.

В то же время 1xBet находится под санкциями в Украине. В марте 2023 года украинский суд арестовал 100% корпоративных прав компании из-за незаконной деятельности в сфере организации азартных игр в интернете.

Ориентировочная стоимость арестованных активов составила около 30 миллионов гривен.

Также Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против компании сроком на 50 лет. Компании запрещено вести деятельность на территории Украины, а ее активы подлежат блокировке.

В мировом спорте российский букмекер остается влиятельным игроком, поскольку спонсирует ряд клубов и соревнований в различных видах спорта.

Напомним, жена левого защитника сборной Украины Александра Зинченко попала в странную ситуацию с болельщиками нидерландского "Аякса".

Российские хакеры атаковали Олимпиаду-2026 кибератаками.

Ранее стало известно кто является главным фаворитом в голосовании на Золотой мяч-2026.

санкции против России футбол ПСЖ Французская Лига 1 Илья Забарный
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации