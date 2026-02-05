У ПСЖ Забарного появился российский спонсор: что известно о сделке

Илья Забарный с игроками "ПСЖ". Фото: Reuters

Во французском "ПСЖ", за который выступает украинский центральный защитник Илья Забарный, появился спонсор из России. Ранее в команде уже выступал российский футболист.

О начале сотрудничества новый партнер сообщил на официальной странице.

У клуба Забарного будет российский спонсор

Стало известно, что российская букмекерская компания 1xBet стала официальным спонсором "ПСЖ". О партнерстве объявили через проморолик, в котором приняли участие несколько футболистов парижского клуба.

В видео по случаю сотрудничества появились Ли Кан Ин, Хвича Кварацхелия, Маркиньос, Фабиан Руис и Витинья. В клубе не детализировали финансовые условия сделки, ограничившись презентацией нового партнера.

В то же время 1xBet находится под санкциями в Украине. В марте 2023 года украинский суд арестовал 100% корпоративных прав компании из-за незаконной деятельности в сфере организации азартных игр в интернете.

Ориентировочная стоимость арестованных активов составила около 30 миллионов гривен.

Также Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против компании сроком на 50 лет. Компании запрещено вести деятельность на территории Украины, а ее активы подлежат блокировке.

В мировом спорте российский букмекер остается влиятельным игроком, поскольку спонсирует ряд клубов и соревнований в различных видах спорта.

