Забарний втратив місце в основі ПСЖ: у Борнмуті пояснили причини

Український центральний захисник Ілля Забарний втратив місце в основному складі "ПСЖ". Новий етап кар’єри не схожий на період в Англії, де в "Борнмуті" він був одним із лідерів команди.

Про ситуацію із Забарним у "ПСЖ" висловився спортивний директор "Борнмута" Тьягу Пінту в коментарі виданню L’Equipe.

Чому у Забарного не вийшло в "ПСЖ"

Спортивний директор "Борнмута" пояснив, що перехід у нову команду завжди потребує часу, однак у Парижі цей процес ускладнюється через високі тактичні вимоги та загальну складність ігрової структури.

У "Борнмуті", за його словами, команда грала простіше, тому умови для захисників були значно зрозумілішими.

Пінту наголосив, що команда використовувала чітку систему персональної опіки, у якій кожен оборонець мав конкретне завдання й відповідав за свого гравця по всьому полю. Така модель дозволяла швидше влитися в гру без тривалої адаптації до складних тактичних схем.

Саме ця чіткість ролей, на його думку, допомогла Забарному швидше відчути впевненість і стабільність у "Борнмуті".

Забарний цього сезону провів 24 матчі, у яких забив один гол.

