Забарный потерял место в основе ПСЖ: в Борнмуте объяснили причины

Украинский центральный защитник Илья Забарный потерял место в основном составе "ПСЖ". Новый этап карьеры не похож на период в Англии, где в "Борнмуте" он был одним из лидеров команды.

О ситуации с Забарным в "ПСЖ" высказался спортивный директор "Борнмута" Тьягу Пинту в комментарии изданию L'Equipe.

Почему у Забарного не получилось в "ПСЖ"

Спортивный директор "Борнмута" объяснил, что переход в новую команду всегда требует времени, однако в Париже этот процесс усложняется из-за высоких тактических требований и общей сложности игровой структуры.

В "Борнмуте", по его словам, команда играла проще, поэтому условия для защитников были значительно понятнее.

Пинту отметил, что команда использовала четкую систему персональной опеки, в которой каждый защитник имел конкретную задачу и отвечал за своего игрока по всему полю. Такая модель позволяла быстрее влиться в игру без длительной адаптации к сложным тактическим схемам.

Именно эта четкость ролей, по его мнению, помогла Забарному быстрее почувствовать уверенность и стабильность в "Борнмуте".

Забарный в этом сезоне провел 24 матча, в которых забил один гол.

