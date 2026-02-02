Забарный потерял место в основе ПСЖ: в Борнмуте объяснили причины

В Борнмуте рассказали, почему у Забарного не получается в ПСЖ
Украинский центральный защитник Илья Забарный потерял место в основном составе "ПСЖ". Новый этап карьеры не похож на период в Англии, где в "Борнмуте" он был одним из лидеров команды.
О ситуации с Забарным в "ПСЖ" высказался спортивный директор "Борнмута" Тьягу Пинту в комментарии изданию L'Equipe.
Почему у Забарного не получилось в "ПСЖ"
Спортивный директор "Борнмута" объяснил, что переход в новую команду всегда требует времени, однако в Париже этот процесс усложняется из-за высоких тактических требований и общей сложности игровой структуры.
В "Борнмуте", по его словам, команда играла проще, поэтому условия для защитников были значительно понятнее.
Пинту отметил, что команда использовала четкую систему персональной опеки, в которой каждый защитник имел конкретную задачу и отвечал за своего игрока по всему полю. Такая модель позволяла быстрее влиться в игру без длительной адаптации к сложным тактическим схемам.
Именно эта четкость ролей, по его мнению, помогла Забарному быстрее почувствовать уверенность и стабильность в "Борнмуте".
Забарный в этом сезоне провел 24 матча, в которых забил один гол.
