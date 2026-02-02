Сікан залишився без тренера в Андерлехті через 10 днів після трансферу

Данило Сікан. Фото: "Андерлехт"

Український форвард бельгійського "Андерлехту" Данило Сікан лише 21 січня приєднався до команди. Однак, він вже залишився без головного тренера, який його запрошував.

Про звільнення наставника команди повідомила пресслужба "Андерлехту".

Повідомлення про звільнення тренера. Фото: скриншот

У Сікана буде новий тренер

Брюссельський клуб припинив співпрацю з головним тренером Бісником Хасі, який вдруге очолив команду у березні 2025 року. До моменту призначення нового наставника обов’язки головного тренера виконуватиме асистент Едвард Стілл.

У другий період роботи Хасі "Андерлехт" провів 43 матчі, у яких здобув 18 перемог, 9 разів зіграв унічию та зазнав 16 поразок.

Наразі команда йде четвертою в чемпіонаті Бельгії, а в Кубку країни дісталася півфіналу, де має зіграти з "Антверпеном". Водночас клуб не зумів пробитися до загального етапу єврокубків, вилетівши ще в кваліфікації Ліги Європи.

Хасі вже мав тривалий досвід роботи в "Андерлехті", де з 2009 по 2014 рік він був асистентом, а з 2014 по 2016 — головним тренером. Раніше фахівець також очолював "Мехелен", "Аль-Раед", "Аль-Ахлі", "Олімпіакос" і "Легію".

