Сикан остался без тренера в Андерлехте спустя 10 дней после трансфера

Даниил Сикан. Фото: "Андерлехт"

Украинский форвард бельгийского "Андерлехта" Даниил Сикан только 21 января присоединился к команде. Однако, он уже остался без главного тренера, который его приглашал.

Об увольнении наставника команды сообщила пресс-служба "Андерлехта".

Реклама

Читайте также:

Сообщение об увольнении тренера. Фото: скриншот

У Сикана будет новый тренер

Брюссельский клуб прекратил сотрудничество с главным тренером Бисником Хаси, который во второй раз возглавил команду в марте 2025 года. До момента назначения нового наставника обязанности главного тренера будет исполнять ассистент Эдвард Стилл.

Во второй период работы Хаси "Андерлехт" провел 43 матча, в которых одержал 18 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений.

Сейчас команда идет четвертой в чемпионате Бельгии, а в Кубке страны добралась до полуфинала, где должна сыграть с "Антверпеном". В то же время клуб не сумел пробиться в общий этап еврокубков, вылетев еще в квалификации Лиги Европы.

Хаси уже имел длительный опыт работы в "Андерлехте", где с 2009 по 2014 год он был ассистентом, а с 2014 по 2016 — главным тренером. Ранее специалист также возглавлял "Мехелен", "Аль-Раед", "Аль-Ахли", "Олимпиакос" и "Легию".

Напомним, линейный чемпион мира по боксу в хевивейте Александр Усик проигнорировал друга Рамзана Кадырова.

Лидера сборной Украины Александра Зинченко представили новичком нидерландского "Аякса".