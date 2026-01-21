Відео
Головна Спорт Андерлехт підписав форварда збірної України — відомі деталі

Андерлехт підписав форварда збірної України — відомі деталі

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 19:07
Сікан став одним із найдорожчих трансферів Андерлехта
Данило Сікан у новому клубі. Фото: instagram.com/rscanderlecht/

Бельгійський "Андерлехт" офіційно оголосив про підписання українського нападника Данила Сікана, який раніше виступав за турецький "Трабзонспор". Молодий футболіст уже взяв участь у першій фотосесії в новому клубі.

Тренерський штаб "Андерлехта" готовий надати гравцеві стабільну практику в команді, повідомила пресслужба бельгійського клубу.

Про трансфер клуб із Брюсселя повідомив у середу, 21 січня 2026 року, представивши українського гравця у статусі повноцінного новачка команди. За даними порталу Transfermarkt, сума угоди склала 4 млн євро. Для "Андерлехта" цей перехід увійшов в історію: Сікан став 16-м найдорожчим придбанням клубу за весь час існування.

Даниил Сикан
Данило Сікан у Бельгії. Фото: instagram.com/rscanderlecht/

Інтерес "Андерлехта" до Сікана

У бельгійському клубі розраховують, що український форвард посилить атакувальну лінію вже в другій частині сезону. Керівництво "Андерлехта" давно шукало нападника з досвідом гри в європейських чемпіонатах та зробило ставку саме на профіль Сікана.

У поточному сезоні 2025/26 Сікан провів 16 матчів на клубному рівні, забивши 4 м'ячі та віддавши одну результативну передачу. У "Трабзонспорі" у Данила не було ігрової практики, і форвард хотів змінити клуб.

спорт футбол Футбол трансфери Данило Сікан Андерлехт Трабзонспор
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
