Україна
Главная Спорт Андерлехт подписал форварда сборной Украины — известны детали

Андерлехт подписал форварда сборной Украины — известны детали

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 19:07
Сикан стал одним из самых дорогих трансферов Андерлехта
Даниил Сикан в новом клубе. Фото: instagram.com/rscanderlecht/

Бельгийский "Андерлехт" официально объявил о подписании украинского нападающего Даниила Сикана, который ранее выступал за турецкий "Трабзонспор". Молодой футболист уже принял участие в первой фотосессии в новом клубе.

Тренерский штаб "Андерлехта" готов предоставить игроку стабильную практику в команде, сообщила пресс-служба бельгийского клуба. 

О трансфере клуб из Брюсселя сообщил в среду, 21 января 2026 года, представив украинского игрока в статусе полноценного новичка команды. По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 4 млн евро. Для "Андерлехта" этот переход вошел в историю: Сикан стал 16-м самым дорогим приобретением клуба за все время существования. 

Даниил Сикан
Даниил Сикан в Бельгии. Фото: instagram.com/rscanderlecht/

Интерес "Андерлехта" к Сикану

В бельгийском клубе рассчитывают, что украинский форвард усилит атакующую линию уже во второй части сезона. Руководство "Андерлехта" давно искало нападающего с опытом игры в европейских чемпионатах и сделало ставку именно на профиль Сикана.

В текущем сезоне 2025/26 Сикан провел 16 матчей на клубном уровне, забив 4 мяча и отдав одну результативную передачу. В "Трабзонспоре" у Даниила не было игровой практики, и форвард хотел сменить клуб. 

спорт футбол Футбол трансферы Даниил Сикан Андерлехт Трабзонспор
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
