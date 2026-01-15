Сикан оказался в центре внимания известного клуба

Даниил Сикан во время матча. Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu via Getty Images

Форвард сборной Украины Даниил Сикан оказался в центре внимания турецкой прессы после недавней победы "Трабзонспора". Футболист оформил дубль в матче с "Истанбулспором" (6:1).

За ситуацией с Сиканом уже наблюдают другие клубы, сообщает Fanatik.

Даниил Сикан имеет наименьший авторитет в "Трабзонспоре" среди всех украинских футболистов, которые защищают цвета этого клуба. Однако наставник турецкой команды Фатих Текке не готов попрощаться с форвардом. Тренер продолжает давать игроку шансы, и Даниил начал их оправдывать.

Даниил Сикан (справа) на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Кто интересуется украинцем

На счету Сикана уже 4 гола в 16 поединках нынешнего сезона. Контракт футболиста с "Трабзонспором" действует до лета 2029-го года. Сам Даниил хочет выступать в команде, где у него будет постоянное место в основном составе.

В Турции сообщают, что к 24-летнему форварду присматриваются "Фенербахче" и "Бешикташ". Местные гранды могут предложить "Трабзонспору" выкупить контракт игрока во время летнего трансферного межсезонья, но для этого Сикан должен продолжать цепляться за каждый шанс проявить себя на поле.

