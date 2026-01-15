Сікан опинився в центрі уваги відомого клубу

Данило Сікан під час матчу. Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu via Getty Images

Форвард збірної України Данило Сікан опинився в центрі уваги турецької преси після нещодавньої перемоги "Трабзонспора". Футболіст оформив дубль у матчі з "Істанбулспором" (6:1).

За ситуацією із Сіканом уже спостерігають інші клуби, повідомляє Fanatik.

Данило Сікан має найменший авторитет у "Трабзонспорі" серед усіх українських футболістів, які захищають кольори цього клубу. Однак наставник турецької команди Фатіх Текке не готовий попрощатися з форвардом. Тренер продовжує давати гравцю шанси, і Данило почав їх виправдовувати.

Данило Сікан (праворуч) на тренуванні. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Хто цікавиться українцем

На рахунку Сікана вже 4 голи в 16 поєдинках нинішнього сезону. Контракт футболіста з "Трабзонспором" діє до літа 2029 року. Сам Данило хоче виступати в команді, де в нього буде постійне місце в основному складі.

У Туреччині повідомляють, що до 24-річного форварда придивляються "Фенербахче" та "Бешикташ". Місцеві гранди можуть запропонувати "Трабзонспору" викупити контракт гравця під час літнього трансферного міжсезоння, але для цього Сікан повинен і далі чіплятися за кожен шанс проявити себе на полі.

