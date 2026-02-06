Усик красиво привітав Роналду з важливою для Кріштіану подією

Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Кар'єра португальця Кріштіану Роналду переживає не найкращі часи. Досвідчений футболіст пішов на відкритий конфлікт із керівництвом саудівського "Аль-Насра".

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик підтримав легендарного гравця на своїй сторінці в Instagram, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Кріштіану Роналду впевнено прямує до позначки в 1000 голів за кар'єру, але останніми тижнями гравець переймається не лише рекордами на футбольному полі. Ветеран спровокував конфлікт із керівництвом "Аль-Нара" через стратегію розвитку клубу і вже пропустив два матчі місцевої ліги.

Олександр Усик та Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/usykaa/

Усик не забув про Роналду

Днями Кріштіану відсвяткував свій 41-й день народження. Олександр Усик був одним із тих, хто привітав футболіста. Чемпіон світу з боксу познайомився з португальцем у Саудівській Аравії, де проводить деяких зі своїх боїв. Роналду їх відвідує, а Усик уже побував на тренерській базі та матчі "Аль-Насра".

У день народження Кріштіану Олександр опублікував спільний знімок, на якому спортсмени позують разом. "З днем народження, бро", — лаконічно підписав Усик цю фотографію.

Нагадаємо, український футболіст Ілля Забарний несподівано поїхав в іншу країну разом із дружиною.

Колишній тренер "Шахтаря" Пауло Фонсека пояснив, чому Роман Яремчук досі не зіграв за французький "Ліон".

Ваша пробна версія Premium закінчилася