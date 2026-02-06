Усик красиво привітав Роналду з важливою для Кріштіану подією

Усик здивував сімейним фото з Кріштіану Роналду
Кар'єра португальця Кріштіану Роналду переживає не найкращі часи. Досвідчений футболіст пішов на відкритий конфлікт із керівництвом саудівського "Аль-Насра".
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик підтримав легендарного гравця на своїй сторінці в Instagram, повідомляє портал Новини.LIVE.
Кріштіану Роналду впевнено прямує до позначки в 1000 голів за кар'єру, але останніми тижнями гравець переймається не лише рекордами на футбольному полі. Ветеран спровокував конфлікт із керівництвом "Аль-Нара" через стратегію розвитку клубу і вже пропустив два матчі місцевої ліги.
Усик не забув про Роналду
Днями Кріштіану відсвяткував свій 41-й день народження. Олександр Усик був одним із тих, хто привітав футболіста. Чемпіон світу з боксу познайомився з португальцем у Саудівській Аравії, де проводить деяких зі своїх боїв. Роналду їх відвідує, а Усик уже побував на тренерській базі та матчі "Аль-Насра".
У день народження Кріштіану Олександр опублікував спільний знімок, на якому спортсмени позують разом. "З днем народження, бро", — лаконічно підписав Усик цю фотографію.
