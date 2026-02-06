Відео
Головна Спорт Усик здивував сімейним фото з Кріштіану Роналду

Усик здивував сімейним фото з Кріштіану Роналду

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 19:37
Усик красиво привітав Роналду з важливою для Кріштіану подією
Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Кар'єра португальця Кріштіану Роналду переживає не найкращі часи. Досвідчений футболіст пішов на відкритий конфлікт із керівництвом саудівського "Аль-Насра".

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик підтримав легендарного гравця на своїй сторінці в Instagram, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Кріштіану Роналду впевнено прямує до позначки в 1000 голів за кар'єру, але останніми тижнями гравець переймається не лише рекордами на футбольному полі. Ветеран спровокував конфлікт із керівництвом "Аль-Нара" через стратегію розвитку клубу і вже пропустив два матчі місцевої ліги.

Александр Усик и Криштиану Роналду
Олександр Усик та Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/usykaa/

Усик не забув про Роналду

Днями Кріштіану відсвяткував свій 41-й день народження. Олександр Усик був одним із тих, хто привітав футболіста. Чемпіон світу з боксу познайомився з португальцем у Саудівській Аравії, де проводить деяких зі своїх боїв. Роналду їх відвідує, а Усик уже побував на тренерській базі та матчі "Аль-Насра".

У день народження Кріштіану Олександр опублікував спільний знімок, на якому спортсмени позують разом. "З днем народження, бро", — лаконічно підписав Усик цю фотографію.

Нагадаємо, український футболіст Ілля Забарний несподівано поїхав в іншу країну разом із дружиною.

Колишній тренер "Шахтаря" Пауло Фонсека пояснив, чому Роман Яремчук досі не зіграв за французький "Ліон".

спорт Олександр Усик Кріштіану Роналду бокс Аль-Наср
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
