Маліновський отримав несподівану роль від Де Россі в Дженоа

Руслан Маліновський бореться з Андреа Рабьо. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Головний тренер "Дженоа" Даніеле Де Россі поділився спостереженнями про роль Руслана Маліновського в поточному сезоні. Півзахисник збірної України впевнено почувається фізично та поступово виходить на стабільний рівень після відрізка з обмеженою ігровою практикою.

У штабі "Дженоа" зазначають, що Маліновський зумів зберегти форму навіть у період, коли тренувався не в повному обсязі, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Tutto Mercato.

Реклама

Читайте також:

Сезон 2025/2026 виходить складним для 32-річного Руслана Маліновського. Гравець переніс уже кілька травм, але після цього завжди набирав дуже хорошу форму. Його виступи в останніх матчах тренерський штаб оцінює як якісні та корисні для командного балансу.

Реклама

Наставник "Дженоа" Даніеле Де Россі. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Чому роль Маліновського в "Дженоа" змінюється

У клубі бачать, що функції українця на полі розширюються. Руслан дедалі частіше залучений не тільки в атаці, а й у побудові гри з глибини, а також в оборонній роботі, що підвищує його цінність для команди в матчах Серії А.

"Він завжди був атакувальним футболістом, але зараз починає змінюватися. Маліновський все більше діє як опорний та універсальний півзахисник. Він допомагає в обороні та керує грою команди", — розповів де Россі.

Реклама

Руслан Маліновський (ліворуч) у матчі з "Міланом". Фото: Reuters/Daniele Mascolo

У нинішньому сезоні Малиновський провів за "Дженоа" 22 матчі у всіх турнірах, забив 4 голи та зробив 3 результативні передачі. За підсумками 23 поєдинків "грифони" посідають 14 місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Нагадаємо, у Румунії можуть замінити Мірчу Луческу на посаді тренера національної команди через стан здоров'я 80-річного наставника.

Реклама

У ГУР опублікували імена російських спортсменів, які підтримують вторгнення в Україну.

Ваша пробна версія Premium закінчилася