ГУР оприлюднило список провоєнних спортсменів РФ — претендують на міжнародні змагання

Головне управління розвідки разом з Міністерством молоді та спорту України оприлюднили список з іменами російських спортсменів. Вони підтримують війну в Україні й при цьому претендують на участь у міжнародних змаганнях.

Інформація з'явилася на порталі War&Sanctions.

Список провоєнних російських спортсменів

У списку опубліковано імена спортсменів, які зараз є військовослужбовцями росгвардії. Крім того, дехто відвідував тимчасово окуповані території України. Фактично на спортивних майданчиках вони представлятимуть збройні сили РФ.

"Підрозділи росгвардії безпосередньо беруть участь у бойових діях проти України, а ЦСКА на постійній основі забезпечує російські підрозділи, що воюють в Україні, спеціальної технікою, FPV-дронами, генераторами, проводить мілітаризоване "виховання" молоді та просуває воєнні наративи за кордоном", — зазначають в ГУР.

Серед оприлюднених сьогодні фігурантів:

Олександра Саютіна, Дар'я Непряєва, Савелій Коростельов — російські спортсмени, члени російських збірних команд, які відвідували тимчасово окупований Крим та отримали запрошення від Міжнародного олімпійського комітету на Олімпійські ігри 2026 року;

Андрій Канчельскіс — головний тренер брянського футбольного клубу "Динамо", що проводить спортивні заходи на окупованих територіях України;

Юрій Бородавко та інші лижники збірної РФ — діючі військовослужбовці росгвардії, представники ЦСКА та "Динамо", причетні до відвідування тимчасово окупованого Криму.

В ГУР наголошують, що РФ системно використовує міжнародний спорт як інструмент "м'якої сили". Так країна-агресор поширює пропаганду та виправдовує окупацію і вторгнення в Україну.

"Тому ці "атлети" не мають місця у світовому спорті й повинні бути відсторонені від міжнародних змагань, навіть у "нейтральному" статусі", — зазначають в ГУР.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Олімпіаду-2026 допустили Лалу Крамаренко. Гімнастці з РФ було присвоєно нейтральний статус.

Також ми розповідали про те, що на Олімпіаді-2026 росіяни зможуть використовувати національну символіку. Це рішення погодив Міжнародний паралімпійський комітет.