Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Підтримують війну — ГУР оприлюднило імена 15 спортсменів РФ

Підтримують війну — ГУР оприлюднило імена 15 спортсменів РФ

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 21:11
ГУР оприлюднило список провоєнних спортсменів РФ — претендують на міжнародні змагання
Російська спортсменка Олександра Саютіна. Фото: росЗМІ

Головне управління розвідки разом з Міністерством молоді та спорту України оприлюднили список з іменами російських спортсменів. Вони підтримують війну в Україні й при цьому претендують на участь у міжнародних змаганнях.

Інформація з'явилася на порталі War&Sanctions.

Реклама
Читайте також:

Список провоєнних російських спортсменів

У списку опубліковано імена спортсменів, які зараз є військовослужбовцями росгвардії. Крім того, дехто відвідував тимчасово окуповані території України. Фактично на спортивних майданчиках вони представлятимуть збройні сили РФ.

"Підрозділи росгвардії безпосередньо беруть участь у бойових діях проти України, а ЦСКА на постійній основі забезпечує російські підрозділи, що воюють в Україні, спеціальної технікою, FPV-дронами, генераторами, проводить мілітаризоване "виховання" молоді та просуває воєнні наративи за кордоном", — зазначають в ГУР.

Серед оприлюднених сьогодні фігурантів:

  • Олександра Саютіна, Дар'я Непряєва, Савелій Коростельов — російські спортсмени, члени російських збірних команд, які відвідували тимчасово окупований Крим та отримали запрошення від Міжнародного олімпійського комітету на Олімпійські ігри 2026 року;
  • Андрій Канчельскіс — головний тренер брянського футбольного клубу "Динамо", що проводить спортивні заходи на окупованих територіях України;
  • Юрій Бородавко та інші лижники збірної РФ — діючі військовослужбовці росгвардії, представники ЦСКА та "Динамо", причетні до відвідування тимчасово окупованого Криму.

В ГУР наголошують, що РФ системно використовує міжнародний спорт як інструмент "м'якої сили". Так країна-агресор поширює пропаганду та виправдовує окупацію і вторгнення в Україну.

"Тому ці "атлети" не мають місця у світовому спорті й повинні бути відсторонені від міжнародних змагань, навіть у "нейтральному" статусі", — зазначають в ГУР.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Олімпіаду-2026 допустили Лалу Крамаренко. Гімнастці з РФ було присвоєно нейтральний статус.

Також ми розповідали про те, що на Олімпіаді-2026 росіяни зможуть використовувати національну символіку. Це рішення погодив Міжнародний паралімпійський комітет.

спорт війна в Україні ГУР Росія спортсмени
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації