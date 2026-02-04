Видео
Україна
Видео

Главная Спорт Поддерживают войну — ГУР обнародовало имена 15 спортсменов РФ

Поддерживают войну — ГУР обнародовало имена 15 спортсменов РФ

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 21:11
ГУР обнародовало список провоенных спортсменов РФ — претендуют на международные соревнования
Российская спортсменка Александра Саютина. Фото: росСМИ

Главное управление разведки вместе с Министерством молодежи и спорта Украины обнародовали список с именами российских спортсменов. Они поддерживают войну в Украине и при этом претендуют на участие в международных соревнованиях.

Информация появилась на портале War&Sanctions.

Читайте также:

Список провоенных российских спортсменов

В списке опубликованы имена спортсменов, которые сейчас являются военнослужащими росгвардии. Кроме того, некоторые посещали временно оккупированные территории Украины. Фактически на спортивных площадках они будут представлять вооруженные силы РФ.

"Подразделения росгвардии непосредственно участвуют в боевых действиях против Украины, а ЦСКА на постоянной основе обеспечивает российские подразделения, воюющие в Украине, специальной техникой, FPV-дронами, генераторами, проводит милитаризованное "воспитание" молодежи и продвигает военные нарративы за рубежом", — отмечают в ГУР.

Среди обнародованных сегодня фигурантов:

  • Александра Саютина, Дарья Непряева, Савелий Коростелев — российские спортсмены, члены российских сборных команд, которые посещали временно оккупированный Крым и получили приглашение от Международного олимпийского комитета на Олимпийские игры 2026 года;
  • Андрей Канчельскис — главный тренер брянского футбольного клуба "Динамо", который проводит спортивные мероприятия на оккупированных территориях Украины;
  • Юрий Бородавко и другие лыжники сборной РФ — действующие военнослужащие росгвардии, представители ЦСКА и "Динамо", причастные к посещению временно оккупированного Крыма.

В ГУР отмечают, что РФ системно использует международный спорт как инструмент "мягкой силы". Так страна-агрессор распространяет пропаганду и оправдывает оккупацию и вторжение в Украину.

"Поэтому эти "атлеты" не имеют места в мировом спорте и должны быть отстранены от международных соревнований, даже в "нейтральном" статусе", — отмечают в ГУР.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Олимпиаду-2026 допустили Лалу Крамаренко. Гимнастке из РФ был присвоен нейтральный статус.

Также мы рассказывали о том, что на Олимпиаде-2026 россияне смогут использовать национальную символику. Это решение согласовал Международный паралимпийский комитет.

спорт война в Украине ГУР Россия спортсмены
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
