Малиновский получил неожиданную роль от Де Росси в Дженоа

Де Росси сделал важное заявление о будущем Малиновского
Главный тренер "Дженоа" Даниэле Де Росси поделился наблюдениями о роли Руслана Малиновского в текущем сезоне. Полузащитник сборной Украины уверенно чувствует себя физически и постепенно выходит на стабильный уровень после отрезка с ограниченной игровой практикой.
В штабе Дженоа отмечают, что Малиновский сумел сохранить форму даже в период, когда тренировался не в полном объеме, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Tutto Mercato.
Сезон 2025/2026 получается сложным для 32-летнего Руслана Малиновского. Игрок перенес уже несколько травм, но после этого всегда набирал очень хорошую форму. Его выступления в последних матчах тренерский штаб оценивает как качественные и полезные для командного баланса.
Почему роль Малиновского в "Дженоа" меняется
В клубе видят, что функции украинца на поле расширяются. Руслан все чаще задействован не только в атаке, но и в построении игры из глубины, а также в оборонительной работе, что повышает его ценность для команды в матчах Серии А.
"Он всегда был атакующим футболистом, но сейчас начинает меняться. Малиновский все больше действует как опорный и универсальный полузащитник. Он помогает в обороне и управляет игрой команды", — рассказал де Росси.
В нынешнем сезоне Малиновский провел за "Дженоа" 22 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. По итогам 23 поединков "грифоны" занимают 14 место в турнирной таблице чемпионата Италии.
