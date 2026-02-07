Малиновский получил неожиданную роль от Де Росси в Дженоа

Руслан Малиновский борется с Андреа Рабьо. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Главный тренер "Дженоа" Даниэле Де Росси поделился наблюдениями о роли Руслана Малиновского в текущем сезоне. Полузащитник сборной Украины уверенно чувствует себя физически и постепенно выходит на стабильный уровень после отрезка с ограниченной игровой практикой.

В штабе Дженоа отмечают, что Малиновский сумел сохранить форму даже в период, когда тренировался не в полном объеме, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Tutto Mercato.

Сезон 2025/2026 получается сложным для 32-летнего Руслана Малиновского. Игрок перенес уже несколько травм, но после этого всегда набирал очень хорошую форму. Его выступления в последних матчах тренерский штаб оценивает как качественные и полезные для командного баланса.

Наставник "Дженоа" Даниэле Де Росси. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Почему роль Малиновского в "Дженоа" меняется

В клубе видят, что функции украинца на поле расширяются. Руслан все чаще задействован не только в атаке, но и в построении игры из глубины, а также в оборонительной работе, что повышает его ценность для команды в матчах Серии А.

"Он всегда был атакующим футболистом, но сейчас начинает меняться. Малиновский все больше действует как опорный и универсальный полузащитник. Он помогает в обороне и управляет игрой команды", — рассказал де Росси.

Руслан Малиновский (слева) в матче с "Миланом". Фото: Reuters/Daniele Mascolo

В нынешнем сезоне Малиновский провел за "Дженоа" 22 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. По итогам 23 поединков "грифоны" занимают 14 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

