Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Де Росси сделал важное заявление о будущем Малиновского

Де Росси сделал важное заявление о будущем Малиновского

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 08:11
Малиновский получил неожиданную роль от Де Росси в Дженоа
Руслан Малиновский борется с Андреа Рабьо. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Главный тренер "Дженоа" Даниэле Де Росси поделился наблюдениями о роли Руслана Малиновского в текущем сезоне. Полузащитник сборной Украины уверенно чувствует себя физически и постепенно выходит на стабильный уровень после отрезка с ограниченной игровой практикой.

В штабе Дженоа отмечают, что Малиновский сумел сохранить форму даже в период, когда тренировался не в полном объеме, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Tutto Mercato.

Реклама
Читайте также:

Сезон 2025/2026 получается сложным для 32-летнего Руслана Малиновского. Игрок перенес уже несколько травм, но после этого всегда набирал очень хорошую форму. Его выступления в последних матчах тренерский штаб оценивает как качественные и полезные для командного баланса. 

Даниэле Де Росси
Наставник "Дженоа" Даниэле Де Росси. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Почему роль Малиновского в "Дженоа" меняется

В клубе видят, что функции украинца на поле расширяются. Руслан все чаще задействован не только в атаке, но и в построении игры из глубины, а также в оборонительной работе, что повышает его ценность для команды в матчах Серии А.

"Он всегда был атакующим футболистом, но сейчас начинает меняться. Малиновский все больше действует как опорный и универсальный полузащитник. Он помогает в обороне и управляет игрой команды", — рассказал де Росси. 

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский (слева) в матче с "Миланом". Фото: Reuters/Daniele Mascolo

В нынешнем сезоне Малиновский провел за "Дженоа" 22 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. По итогам 23 поединков "грифоны" занимают 14 место в турнирной таблице чемпионата Италии. 

Напомним, в Румынии могут заменить Мирчу Луческу на посту тренера национальной команды из-за состояния здоровья 80-летнего наставника. 

В ГУР опубликовали имена российских спортсменов, которые поддерживают вторжение в Украину. 

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

спорт футбол Дженоа Руслан Малиновский Даниэле Де Росси
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации