Забарный в ПСЖ зарабатывает меньше, чем многие другие игроки

Илья Забарный на тренировке. Фото: instagram.com/psg/

Опубликованы данные о заработных платах футболистов "ПСЖ". Французские журналисты представили полную картину финансовой иерархии внутри парижского клуба.

Стали известно, сколько зарабатывают все игроки, включая лидеров команды, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на французское издание Le Parisien.

Реклама

Читайте также:

Самый высокий оклад в составе "ПСЖ" получает обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле, речь идет про 1 млн 560 тысяч евро в месяц до уплаты налогов. Далее в списке идут Маркиньос с зарплатой 1 млн 130 тысяч евро и Ашраф Хакими, который зарабатывает 1 млн 100 тысяч. Ровно 1 миллион евро в месяц получают Люка Эрнандес, а Витинья и Уоррен Заир-Эмери зарабатывают по 950 тысяч.

Илья Забарный работает с мячом. Фото: instagram.com/psg/

Сколько зарабатывает Забарный в "ПСЖ"

Украинский футболист Илья Забарный занимает 12-е место в зарплатном рейтинге ПСЖ. Его оклад составляет 450 тысяч евро в месяц до вычета налогов, что заметно ниже показателей лидеров, но соответствует статусу игрока, который только начинает путь в структуре клуба.

Зарплаты игроков "ПСЖ". Фото: скриншот Le Parisien

Опубликованные цифры отражают текущий баланс внутри команды и подчеркивают разницу между ключевыми исполнителями и футболистами второй линии.

В сезоне 2025/2026 Илья Забарный сыграл за "ПСЖ" 24 матча во всех турнирах и забил один гол.

Напомним, наставник "Дженоа" Даниэле Де Росси сделал важное заявление о будущем Руслана Малиновского в команде.

Легендарный Георге Хаджи может заменить Мирчу Луческу во главе сборной Румынии перед важным матчем.