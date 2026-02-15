Динамо відмовилось від Девіса попри п'ять результативних дій в трьох матчах

Девіс на фото крайній ліворуч. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" вкотре здивувало своїм менеджерським рішенням. Клуб відмовився підписувати гравця, який за три матчі зробив п’ять результативних дій.

Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас у Telegram, повідомив портал Новини.LIVE.

"Динамо" залишилося без новачка

За інформацією джерела, "Динамо" не вдалося оформити перехід 18-річного венесуельського правого захисника Романа Девіса.

Футболіст понад тиждень перебував на перегляді в юнацькій команді киян. За цей час він провів три контрольні матчі, у яких відзначився п’ятьма результативними діями — забив два м’ячі та віддав три гольові передачі.

Попри продуктивну гру та красиві голи, сторони не змогли узгодити умови переходу. Контракт гравця належить венесуельському клубу "Універсідад Сентраль Венесуела".

За наявною інформацією, український клуб запропонував річну оренду, тоді як представники венесуельської сторони наполягали виключно на повноцінному трансфері. У підсумку домовленості досягти не вдалося.

