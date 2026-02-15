Відео
Динамо відмовилось підписувати талановитого гравця, який вразив на зборі

Динамо відмовилось підписувати талановитого гравця, який вразив на зборі

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 13:30
Динамо відмовилось від Девіса попри п'ять результативних дій в трьох матчах
Девіс на фото крайній ліворуч. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" вкотре здивувало своїм менеджерським рішенням. Клуб відмовився підписувати гравця, який за три матчі зробив п’ять результативних дій.

Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас у Telegram, повідомив портал Новини.LIVE.

За інформацією джерела, "Динамо" не вдалося оформити перехід 18-річного венесуельського правого захисника Романа Девіса.

Футболіст понад тиждень перебував на перегляді в юнацькій команді киян. За цей час він провів три контрольні матчі, у яких відзначився п’ятьма результативними діями — забив два м’ячі та віддав три гольові передачі.

Попри продуктивну гру та красиві голи, сторони не змогли узгодити умови переходу. Контракт гравця належить венесуельському клубу "Універсідад Сентраль Венесуела".

За наявною інформацією, український клуб запропонував річну оренду, тоді як представники венесуельської сторони наполягали виключно на повноцінному трансфері. У підсумку домовленості досягти не вдалося.

Нагадаємо, раніше українка Катерина Коцар встановила новий рекорд країни в одній із дициплін фристайлу.

Загалом українці двічі оновини національні рекорди під час Олімпійських ігор, 14 лютого.

футбол Динамо Футбол трансфери УПЛ Венесуела
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
