Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Легенда Динамо шукає роботу тренером — раніше Суркіс його звільнив

Легенда Динамо шукає роботу тренером — раніше Суркіс його звільнив

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 13:44
Олег Гусєв заявив про бажання очолити клуб УПЛ
Олег Гусєв з кубком святкує перемогу в турнірі. Фото: "Динамо" Київ

У чемпіонаті України з футболу стало на одного тренера більше, який шукає роботу. Наразі у пошуках перебуває колишній помічник Мірчі Луческу та Олександра Шовковського в київському "Динамо" Олег Гусєв.

Гусєв про свої справи повідомив порталу 1927.kiev.ua, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Олег Гусев
Олег Гусєв. Фото: "Динамо" Київ

Чим зараз займається Гусєв

Легенда київського "Динамо" нині працює радником президента столичного клубу. Він розповів про свою діяльність та можливе повернення до тренерської роботи.

За словами Гусєва, зараз він має більше часу для родини, однак залишається в структурі "Динамо". Радник відвідує матчі юнацької команди U-19 і першої команди на зборах, бере участь в аналізі кандидатів на підсилення складу.

Гусєв зазначив, що в умовах війни трансферна політика ускладнена: частина футболістів не готова їхати до України, інші не підходять тренерському штабу або мають завищену вартість.

Водночас ексгравець підтвердив намір повернутися до тренерської роботи, зокрема на посаді головного тренера.

"Планую далі працювати тренером, і головним зокрема. Відпочину, проаналізую накопичену інформацію і досвід. Зараз у мене невелика творча пауза", — розповів Гусєв.

Гусєв з посади тренера був звільнений разом зі штабом Шовковського у листопаді минулого року після поразки від "Омонії" в Лізі конференцій.

Нагадаємо, раніше український фігурист Кирило Марсак зізнався, чому провалився в довільній програмі на Олімпійських іграх.

Також стало відомо, що організатори ОІ-2026 могли піддати українських спортсменів цензурі через Владислава Гераскевича.

футбол Динамо УПЛ тренер Олег Гусєв
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації