Олег Гусєв заявив про бажання очолити клуб УПЛ

У чемпіонаті України з футболу стало на одного тренера більше, який шукає роботу. Наразі у пошуках перебуває колишній помічник Мірчі Луческу та Олександра Шовковського в київському "Динамо" Олег Гусєв.

Гусєв про свої справи повідомив порталу 1927.kiev.ua, передає Новини.LIVE.

Чим зараз займається Гусєв

Легенда київського "Динамо" нині працює радником президента столичного клубу. Він розповів про свою діяльність та можливе повернення до тренерської роботи.

За словами Гусєва, зараз він має більше часу для родини, однак залишається в структурі "Динамо". Радник відвідує матчі юнацької команди U-19 і першої команди на зборах, бере участь в аналізі кандидатів на підсилення складу.

Гусєв зазначив, що в умовах війни трансферна політика ускладнена: частина футболістів не готова їхати до України, інші не підходять тренерському штабу або мають завищену вартість.

Водночас ексгравець підтвердив намір повернутися до тренерської роботи, зокрема на посаді головного тренера.

"Планую далі працювати тренером, і головним зокрема. Відпочину, проаналізую накопичену інформацію і досвід. Зараз у мене невелика творча пауза", — розповів Гусєв.

Гусєв з посади тренера був звільнений разом зі штабом Шовковського у листопаді минулого року після поразки від "Омонії" в Лізі конференцій.

