Олег Гусев заявил о желании возглавить клуб УПЛ

Олег Гусев с кубком празднует победу в турнире. Фото: "Динамо" Киев

В чемпионате Украины по футболу стало на одного тренера больше, который ищет работу. Сейчас в поисках находится бывший помощник Мирчи Луческу и Александра Шовковского в киевском "Динамо" Олег Гусев.

Гусев о своих делах сообщил порталу 1927.kiev.ua, передает Новини.LIVE.

Олег Гусев. Фото: "Динамо" Киев

Чем сейчас занимается Гусев

Легенда киевского "Динамо" сейчас работает советником президента столичного клуба. Он рассказал о своей деятельности и возможном возвращении к тренерской работе.

По словам Гусева, сейчас он имеет больше времени для семьи, однако остается в структуре "Динамо". Советник посещает матчи юношеской команды U-19 и первой команды на сборах, участвует в анализе кандидатов на усиление состава.

Гусев отметил, что в условиях войны трансферная политика усложнена: часть футболистов не готова ехать в Украину, другие не подходят тренерскому штабу или имеют завышенную стоимость.

В то же время экс-игрок подтвердил намерение вернуться к тренерской работе, в частности на должности главного тренера.

"Планирую дальше работать тренером, и главным в частности. Отдохну, проанализирую накопленную информацию и опыт. Сейчас у меня небольшая творческая пауза", — рассказал Гусев.

Гусев с должности тренера был уволен вместе со штабом Шовковского в ноябре прошлого года после поражения от "Омонии" в Лиге конференций.

