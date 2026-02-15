Динамо отказалось от Дэвиса несмотря на пять результативных действий в трех матчах

Дэвис на фото крайний слева. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" в очередной раз удивило своим менеджерским решением. Клуб отказался подписывать игрока, который за три матча совершил пять результативных действий.

Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас в Telegram, сообщил портал Новини.LIVE.

"Динамо" осталось без новичка

По информации источника, "Динамо" не удалось оформить переход 18-летнего венесуэльского правого защитника Романа Девиса.

Футболист больше недели находился на просмотре в юношеской команде киевлян. За это время он провел три контрольных матча, в которых отметился пятью результативными действиями — забил два мяча и отдал три голевые передачи.

Несмотря на продуктивную игру и красивые голы, стороны не смогли согласовать условия перехода. Контракт игрока принадлежит венесуэльскому клубу "Универсидад Сентраль Венесуэла".

По имеющейся информации, украинский клуб предложил годичную аренду, тогда как представители венесуэльской стороны настаивали исключительно на полноценном трансфере. В итоге договоренности достичь не удалось.

