Заря хочет арендовать Захарченко у Динамо

Киевское "Динамо" летом может остаться без своего молодого талантливого центрального защитника Владислава Захарченко. В футболисте заинтересованы другие клубы.

О возможном переходе Захарченко сообщил паблик "Футбол на ладони", передает портал Новини.LIVE.

Владислав Захарченко. Фото: "Динамо" Киев

"Динамо" может потерять игрока

Луганская "Заря" рассматривает возможность усиления обороны за счет Захарченко.

Луганский клуб, который возглавляет Виктор Скрипник, заинтересован в аренде 19-летнего защитника после завершения сезона 2025/2026 годов. Сам футболист может покинуть расположение "бело-синих", несмотря на действующий долгосрочный контракт.

В нынешнем сезоне Захарченко провел семь матчей за первую команду киевлян: четыре — в УПЛ, два — в Лиге конференций и один — в Кубке Украины. Также защитник трижды выходил на поле в составе сборной Украины U-21.

Его контракт с "Динамо" рассчитан до июня 2029 года.

