Заря хочет арендовать Захарченко у Динамо

Один из юных талантов Динамо летом может покинуть команду
Киевское "Динамо" летом может остаться без своего молодого талантливого центрального защитника Владислава Захарченко. В футболисте заинтересованы другие клубы.
О возможном переходе Захарченко сообщил паблик "Футбол на ладони", передает портал Новини.LIVE.
"Динамо" может потерять игрока
Луганская "Заря" рассматривает возможность усиления обороны за счет Захарченко.
Луганский клуб, который возглавляет Виктор Скрипник, заинтересован в аренде 19-летнего защитника после завершения сезона 2025/2026 годов. Сам футболист может покинуть расположение "бело-синих", несмотря на действующий долгосрочный контракт.
В нынешнем сезоне Захарченко провел семь матчей за первую команду киевлян: четыре — в УПЛ, два — в Лиге конференций и один — в Кубке Украины. Также защитник трижды выходил на поле в составе сборной Украины U-21.
Его контракт с "Динамо" рассчитан до июня 2029 года.
Напомним, ранее киевское "Динамо" отказалось покупать игрока, который успешно прошел просмотр.
Французский "ПСЖ" летом может продать Илью Забарного в АПЛ.
Читайте Новини.LIVE!