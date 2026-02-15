Карпати оштрафували Мірошниченка за мовний скандал

Денис Мірошниченко. Фото: ФК "Карпати"

Зі львівських "Карпат" продовжує надходити нова інформація щодо мовного скандалу з одним із досвідчених футболістів клубу Денисом Мірошниченком. Раніше гравця позбавили статусу капітана.

Про деталі покарання повідомив Telegram-паблік "Ідеальна УПЛ".

Раніше Мірошниченко потрапив у резонансну ситуацію перед товариським матчем львівських "Карпат" на тренувальному зборі. Перед стартовим свистком футболіст звернувся до партнерів російською мовою, і цей момент потрапив у відеотрансляцію.

Денис Мірошниченко. Фото: "Карпати"

Стало відомо про покарання Мірошниченка

Після інциденту в клубі відреагували дисциплінарними заходами. Мірошниченка позбавили капітанської пов’язки.

Крім того, за інформацією з клубних джерел, до гравця застосували фінансові санкції — його оштрафували на 25% від заробітної плати.

Як повідомляється, у контрактах футболістів "Карпат" передбачено окремий пункт, який регламентує публічне спілкування. Згідно з внутрішніми правилами, у коментарях та зверненнях на камеру гравці повинні використовувати виключно українську мову.

Офіційної публічної заяви від самого футболіста наразі не оприлюднено.

