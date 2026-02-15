Відео
Головна Спорт Карпати оштрафували гравця на велику суму за використання російської мови

Карпати оштрафували гравця на велику суму за використання російської мови

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 14:58
Карпати оштрафували Мірошниченка за мовний скандал
Денис Мірошниченко. Фото: ФК "Карпати"

Зі львівських "Карпат" продовжує надходити нова інформація щодо мовного скандалу з одним із досвідчених футболістів клубу Денисом Мірошниченком. Раніше гравця позбавили статусу капітана.

Про деталі покарання повідомив Telegram-паблік "Ідеальна УПЛ".

Читайте також:

Раніше Мірошниченко потрапив у резонансну ситуацію перед товариським матчем львівських "Карпат" на тренувальному зборі. Перед стартовим свистком футболіст звернувся до партнерів російською мовою, і цей момент потрапив у відеотрансляцію.

Денис Мирошниченко
Денис Мірошниченко. Фото: "Карпати"

Стало відомо про покарання Мірошниченка

Після інциденту в клубі відреагували дисциплінарними заходами. Мірошниченка позбавили капітанської пов’язки.

Крім того, за інформацією з клубних джерел, до гравця застосували фінансові санкції — його оштрафували на 25% від заробітної плати.

Як повідомляється, у контрактах футболістів "Карпат" передбачено окремий пункт, який регламентує публічне спілкування. Згідно з внутрішніми правилами, у коментарях та зверненнях на камеру гравці повинні використовувати виключно українську мову.

Офіційної публічної заяви від самого футболіста наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, раніше українська спортсменка Катерина Коцар оновила національний рекорд на ОІ-2026 в фристайлі.

Також українці встановили два рекорди на Олімпіаді 14 лютого.

російська мова Карпати футбол мовний скандал УПЛ
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
